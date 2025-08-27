Elon Musk lại kiện: Khi “kẻ nổi loạn” đối đầu liên minh Apple, OpenAI

Elon Musk, người luôn làm thế giới công nghệ rung chuyển, lại vừa giáng một đòn chấn động vào 2 gã khổng lồ Apple và OpenAI. Dù chatbot Grok của ông đang đứng trong top 3 App Store, hôm thứ hai, Musk vẫn đệ đơn kiện, cáo buộc họ bắt tay nhau thao túng thị trường trí tuệ nhân tạo.

Đây không đơn thuần là một vụ kiện chống độc quyền, mà có thể là cuộc chiến sống còn để định hình tương lai của ngành công nghiệp nghìn tỷ đôla.

Lời cáo buộc về "cú bắt tay ngầm"

Trọng tâm của đơn kiện không phải là những con số trên bảng xếp hạng, mà là một thứ sâu xa hơn, đó là sự tích hợp của ChatGPT vào hệ điều hành iOS của Apple. Theo xAI, hành động nay mang tính độc quyền, biến ChatGPT thành lựa chọn mặc định, tiện lợi nhất cho hàng tỷ người dùng iPhone trên toàn cầu.

"Điều này có nghĩa là nếu người dùng iPhone muốn sử dụng chatbot AI tạo sinh cho các tác vụ quan trọng, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài ChatGPT", đơn kiện nhấn mạnh. Lập luận của Musk cho rằng việc này đã "khóa chặt thị trường", bóp nghẹt không gian phát triển của những đối thủ sáng tạo khác như Grok, vốn phụ thuộc rất nhiều vào tương tác người dùng để tự cải thiện và hoàn thiện.

Trên nền tảng X, Musk còn tung thêm một đòn công kích trực diện: "1 triệu lượt đánh giá, điểm trung bình 4,9 sao cho Grok, vậy mà Apple vẫn từ chối đưa Grok vào bất kỳ danh sách nổi bật nào". Lời cáo buộc này nhắm thẳng vào cái được cho là "sân chơi không công bằng" của App Store, nơi Apple nắm trong tay quyền sinh sát đối với bất kỳ ứng dụng nào.

Phản ứng từ phía các bị đơn lại cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác. Apple, trong một tuyên bố trước đó, khẳng định App Store được thiết kế để công bằng và không thiên vị. Trong khi đó, người phát ngôn của OpenAI, Kayla Wood, đã bác bỏ đơn kiện một cách thẳng thừng, gọi đây là một hành động nằm trong "kiểu hành vi quấy rối kéo dài của ông Musk".

Để hiểu vì sao Musk lại tấn công dữ dội đến vậy, phải nhìn vào cách ông xây dựng đế chế công nghệ. Với SpaceX, ông phá vỡ ngành hàng không vũ trụ, với Tesla, ông thay đổi ngành ô tô. Giờ đây, với xAI, Musk muốn thách thức OpenAI - công ty mà chính ông từng đồng sáng lập nhưng rời bỏ vì bất đồng về tầm nhìn.

Ra mắt vào tháng 3/2023, xAI nhanh chóng tích hợp vào mạng xã hội X (trước đây là Twitter), biến nền tảng này thành “phòng thí nghiệm dữ liệu sống” cho AI. Việc mua lại X với giá 33 tỷ USD chỉ là bước đệm để huấn luyện Grok - chatbot mang phong cách “hóm hỉnh, nổi loạn” đúng chất Musk.

Một thỏa thuận lịch sử giữa Apple và OpenAI đã khiến Elon Musk không thể ngồi yên. Sau khi tố cáo OpenAI phản bội lý tưởng ban đầu, vị tỷ phú này tiếp tục đưa cả "gã khổng lồ" công nghệ Apple ra tòa (Ảnh: Getty).

Trận chiến định hình luật chơi tương lai

Dù động cơ của Musk là gì, vụ kiện này có tầm quan trọng vượt xa một cuộc tranh chấp thương mại thông thường. Các chuyên gia pháp lý đang theo dõi sát sao, bởi đây là lần đầu tiên một tòa án Mỹ phải thực sự xem xét và định nghĩa "thị trường AI" là gì và luật chống độc quyền sẽ được áp dụng với nó ra sao.

Giáo sư Christine Bartholomew từ Trường Luật Buffalo ví von vụ kiện đó như "con chim hoàng yến trong hầm mỏ" - một dấu hiệu cảnh báo sớm về những vấn đề pháp lý phức tạp mà AI sẽ mang lại. "Đây là cơ hội để xem tòa án sẽ đối xử với AI như thế nào", bà nói với Reuters.

Với việc Apple chiếm 65% thị phần smartphone tại Mỹ và OpenAI được cho là nắm giữ tới 85% thị phần chatbot AI, lập luận về một liên minh độc quyền của xAI không phải là không có cơ sở. Kết quả của vụ kiện này sẽ tạo ra một tiền lệ pháp lý cực kỳ quan trọng, có khả năng định hình toàn bộ cục diện cạnh tranh trong ngành công nghiệp AI trong nhiều thập kỷ tới.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Apple và OpenAI ngày càng trở nên khăng khít. Trong một sự kiện gần đây, CEO Sam Altman của OpenAI không ngần ngại gọi Apple là "công ty công nghệ yêu thích nhất của tôi ngoài OpenAI". Thậm chí, Altman còn đang hợp tác với Jony Ive, nhà thiết kế huyền thoại của Apple, để phát triển một sản phẩm phần cứng AI hoàn toàn mới.

Những động thái này càng củng cố thêm hình ảnh về một liên minh chiến lược chặt chẽ, khiến những lo ngại của Musk, dù có phần cường điệu, lại trở nên đáng suy ngẫm.

Đằng sau vụ kiện: Cuộc đua của những "người khát vọng"

Không thể phủ nhận rằng vụ kiện này là một phần của cuộc đua AI khốc liệt. Elon Musk, với xAI, đang cố gắng bắt kịp những đối thủ dẫn đầu như OpenAI và Google. Việc Grok tích hợp với X giúp nó có lợi thế về dữ liệu, nhưng có vẻ chưa đủ để vượt qua ChatGPT về mặt phổ biến và tích hợp hệ thống.

Vụ kiện có thể là một chiến lược của Musk để thu hút sự chú ý, gây áp lực lên đối thủ và thậm chí là làm gián đoạn sự hợp tác giữa Apple và OpenAI. Nó cho thấy sự lo lắng của Musk về một thế giới công nghệ nơi các "siêu cường" đang liên kết để củng cố vị thế, làm khó các "kẻ nổi loạn" như ông.

Bất kể kết quả pháp lý ra sao, vụ kiện này chắc chắn sẽ thay đổi cục diện. Nếu Musk thắng, Apple và OpenAI có thể phải nới lỏng kiểm soát, tạo cơ hội cho các startup AI khác. Nếu thua, vị thế “ông vua AI” của OpenAI sẽ được củng cố, còn Musk sẽ phải tìm chiến lược khác.