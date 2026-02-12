Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan ế khách mua

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM vừa thông báo không có người đăng ký tham gia đấu giá tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Phiên đấu giá sáng ngày 12/2 không diễn ra như kế hoạch. Đây là lần thứ hai không có người đăng ký mua các tài sản này.

Trước đó, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM thông báo bán đấu giá du thuyền The Reverie Saigon màu xanh trắng, năm sản xuất 2018, sản xuất tại Pháp lần thứ 2. Ở lần đấu giá này mức giá khởi điểm cho du thuyền giảm xuống còn hơn 49,2 tỷ đồng.

Ngoài du thuyền này, cơ quan thi hành án cũng quyết định giảm giá hai tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan là tàu THALIA và tàu ELECTRA. Cả 2 đều có màu trắng, được sản xuất năm 2017 tại Ba Lan.

Giá khởi điểm của mỗi chiếc được điều chỉnh từ 5,16 tỷ đồng xuống còn 4,8 tỷ đồng tuy nhiên vẫn không có người đăng ký tham gia đấu giá.

Theo Luật Thi hành án dân sự, đối với tài sản đấu giá để thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước, nếu không có người tham gia thì chấp hành viên sẽ quyết định mức giảm để tiếp tục bán đấu giá. Mỗi lần giảm không quá 10% mức khởi điểm của lần đấu giá trước đó.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long).

Trước đó, ngày 28/1, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên một số tài sản của bà Trương Mỹ Lan liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Tại buổi làm việc, bà Trương Mỹ Lan vắng mặt. Theo thông báo cưỡng chế thi hành án, cơ quan thi hành án đã áp dụng biện pháp kê biên đối với các tài sản gồm một túi Hermès size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; một túi Hermès màu trắng size 30, không đính đá.

Ngoài ra, các tài sản khác cũng bị cưỡng chế kê biên gồm một đồng hồ, một khăn vải màu xanh, ba khăn quàng, hai áo sơ mi ngắn tay, hai áo phông ngắn tay cùng một số đồ dùng cá nhân khác.