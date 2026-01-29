Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan được rao bán giá gần 50 tỷ đồng

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TPHCM đang thông báo bán đấu giá du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng, năm sản xuất 2018, sản xuất tại Pháp.

Du thuyền này từng được đưa ra đấu giá lần thứ nhất với mức giá khởi điểm hơn 52,4 tỷ đồng, song không có người đăng ký mua. Do vậy, ở lần đấu giá này mức giá khởi điểm cho du thuyền giảm xuống còn hơn 49,2 tỷ đồng.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá dự kiến vào sáng ngày 12/2 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM). Người có nhu cầu tham gia đấu giá cần đặt trước hơn 9,8 tỷ đồng (20% giá khởi điểm).

Trước đó, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã ban hành quyết định giảm giá đối với một số tài sản thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan trong quá trình tổ chức thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Trong đó có du thuyền The Reverie Saigon này. Do lần đấu giá thứ nhất không có người tham gia, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã quyết định giảm giá 6%, đưa mức giá khởi điểm tài sản xuống còn hơn 49,2 tỷ đồng.

Ngoài du thuyền này, cơ quan thi hành án cũng quyết định giảm giá hai tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan là tàu THALIA và tàu ELECTRA. Cả 2 đều có màu trắng, được sản xuất năm 2017 tại Ba Lan. Giá khởi điểm của mỗi chiếc được điều chỉnh từ 5,16 tỷ đồng xuống còn 4,8 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long).

Ngày 28/1, Cục Thi hành án dân sự TPHCM cũng đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên một số tài sản của bà Trương Mỹ Lan liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Tại buổi làm việc, bà Trương Mỹ Lan vắng mặt. Theo thông báo cưỡng chế thi hành án, cơ quan thi hành án đã áp dụng biện pháp kê biên đối với các tài sản gồm một túi Hermès size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; một túi Hermès màu trắng size 30, không đính đá.

Ngoài ra, các tài sản khác cũng bị cưỡng chế kê biên gồm: một đồng hồ, một khăn vải màu xanh, ba khăn quàng, hai áo sơ mi ngắn tay, hai áo phông ngắn tay cùng một số đồ dùng cá nhân khác.