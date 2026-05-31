Dự báo giá vàng tuần tới sau 3 tuần giảm liên tục

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 25/5 đến ngày 30/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đầu tuần, mặt hàng này được niêm yết tại 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá cả 2 chiều mua và bán đều giảm 3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch 2 chiều mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới tuần này cũng chứng kiến những biến động mạnh khi căng thẳng Trung Đông, đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và lo ngại lạm phát liên tục giằng co tác động lên thị trường.

Đầu tuần, giá vàng tăng vọt nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trước lo ngại xung đột Mỹ - Iran leo thang, có lúc vượt 4.580 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao. Giữa tuần, giá vàng giảm sâu, mất mốc 4.500 USD/ounce và có lúc lùi về 4.365 USD/ounce trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kéo dài chính sách lãi suất cao.

Cuối tuần, tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran cùng đà giảm của giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ đã hỗ trợ vàng phục hồi. Chốt tuần, giá vàng giao ngay dao động quanh 4.540 USD/ounce, ghi nhận tuần thứ 3 liên tiếp giảm giá.

Giao dịch vàng tại cửa hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuần này, có 12 chuyên gia tham gia khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News. Trong số đó, 9 chuyên gia, tương đương 75%, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Hai chuyên gia, chiếm 17%, dự báo giá vàng sẽ giảm. Chuyên gia còn lại cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, trong số 39 nhà đầu tư cá nhân tham gia khảo sát trực tuyến, có 17 người (tương đương 44%) dự báo giá vàng sẽ tăng. 10 người khác, chiếm 26%, cho rằng vàng sẽ giảm giá. Mặt khác, 12 nhà đầu tư còn lại, tương đương 31%, dự báo giá vàng sẽ dao động đi ngang.

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho biết giá vàng đã phục hồi mạnh sau khi có thời điểm rơi xuống dưới 4.370 USD/ounce, mức thấp nhất trong 4 tuần. Theo ông, đà hồi phục được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, triển vọng tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran và các dữ liệu kinh tế làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay.

Ông nhận định việc vàng nhanh chóng lấy lại mốc 4.400 USD/ounce sau khi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng đã củng cố niềm tin của giới đầu tư vào xu hướng tăng giá.

Trong khi đó, Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, vẫn duy trì quan điểm lạc quan với vàng. Theo ông, dù kim loại quý có thể tiếp tục đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn, lực hỗ trợ bên dưới vẫn rất vững chắc. Những lo ngại trước đây về việc một số ngân hàng trung ương bán vàng để tăng thanh khoản đã giảm bớt, qua đó tạo nền tảng cho triển vọng tăng giá của vàng trong thời gian tới.