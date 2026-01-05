Dự báo giá vàng sau tuần rung lắc mạnh

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng một tuần giao dịch gần nhất, giá vàng miếng SJC đã sụt giảm tới 7 triệu đồng/lượng, từ mốc bán ra 159,8 triệu/lượng lao dốc xuống còn 152,8 triệu đồng hiện tại, tương đương mức giảm ròng tới hơn 4% giá trị.

Cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng trong tuần qua đã ghi nhận khoản lỗ 9 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng Việt Nam đã dừng điều chỉnh giá do bước vào kỳ nghỉ lễ Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày. Đến phiên giao dịch hôm nay (5/1), vào khoảng 8h30, giá vàng sẽ được các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh.

Năm 2025, mức giá cao nhất kim loại này từng ghi nhận là 157,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, tính chung năm qua, kim loại quý này vẫn tăng gần 80% và trở thành kênh đầu tư có mức sinh lời vượt trội, đặc biệt khi đặt cạnh các kênh tiền gửi, chứng khoán, trái phiếu…

Cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, giá vàng thế giới vẫn tiếp tục “nhảy” giá. Kết thúc tuần vừa rồi, giá vàng thế giới dừng tại 4.330 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 137,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế khoảng 14,5-15 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Theo khảo sát vàng thường niên của Kitco News, niềm tin vào triển vọng tăng giá của vàng đang chiếm ưu thế rõ rệt trong cộng đồng nhà đầu tư bán lẻ, đồng thời nhận được sự đồng thuận từ nhiều ngân hàng lớn và chuyên gia phân tích hàng hóa.

Cuộc khảo sát với 475 nhà đầu tư cá nhân cho thấy phần lớn kỳ vọng đà tăng của giá vàng chưa kết thúc, khi đa số dự báo kim loại quý sẽ lập đỉnh mới trên 5.000 USD/ounce trong năm 2026. Trong đó, 29% số người tham gia tin rằng giá vàng có thể vượt mốc 6.000 USD/ounce, trong khi nhóm đông nhất (42%) dự báo giá dao động trong vùng 5.000-6.000 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, chỉ khoảng 10% cho rằng giá vàng có thể giảm về dưới 4.000 USD/ounce, phản ánh quan điểm bi quan chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Số còn lại dự báo giá vàng sẽ kết thúc chu kỳ tăng trong vùng 4.000-5.000 USD/ounce, tương đối sát với mặt bằng hiện nay.

Aakash Doshi, chuyên gia tại đơn vị chuyên về đầu tư State Street Investment Management, cho rằng vàng có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong vùng 4.400-4.500 USD/ounce trong năm tới, song cán cân rủi ro của thị trường vẫn nghiêng về kịch bản tăng giá. Ông ví von mốc 3.000 USD/ounce đã trở thành “2.000 USD mới”, trong khi 4.000 USD/ounce đang dần đảm nhiệm vai trò của “3.000 USD mới” trong chu kỳ hiện tại.

Chantelle Schieven, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research, tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với giá vàng trong năm nay, dù cho rằng thị trường cần đánh giá lại các động lực tăng sau 2 năm bứt phá mạnh.

Theo bà, khả năng điều chỉnh sâu là không cao, khi hệ thống tài chính toàn cầu đang chứng kiến những dịch chuyển mang tính cấu trúc, qua đó hỗ trợ mặt bằng giá vàng dài hạn ở mức cao hơn.

Rajat Bhattacharya, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Standard Chartered, nhận định vàng đã ghi nhận năm thứ 2 liên tiếp vượt trội so với cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu, đồng thời vượt trái phiếu trong suốt 10 năm liên tiếp.

Theo ông, đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi bất ổn địa chính trị và lo ngại nới lỏng tài khóa toàn cầu, giúp giá vàng tăng hơn 50% trong năm nay và hơn 150% trong 3 năm gần đây. Ông dự báo giá vàng bình quân 12 tháng tới có thể quanh 4.500 USD/ounce.