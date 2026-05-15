Đột kích Saigon Square, thu giữ hàng loạt đồ hiệu giả mạo

Thông tin từ Chi Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 đã ra quân kiểm tra, đặc biệt các khu vực địa bàn nổi cộm như chợ, trung tâm thương mại...

Theo đó, cơ quan này đã kiểm tra đột xuất các quầy bán đồng hồ, túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Trung tâm Thương mại Saigon Square, chợ Bến Thành thuộc phường Bến Thành, TPHCM.

Cơ quan chức năng cho biết, ngay khi đoàn kiểm tra xuất hiện, hệ thống loa nội bộ và bộ đàm tại Saigon Square lập tức được kích hoạt để cảnh báo, khiến nhiều gian hàng nhanh chóng đóng cửa né tránh. Dù vậy, qua công tác rà soát, Đội QLTT số 4 vẫn phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh đồng hồ, mắt kính, túi xách và các mặt hàng thời trang có dấu hiệu vi phạm

Các vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam.

Quản lý thị trường kiểm tra tại Saigon Square (Ảnh: DMS).

Các sản phẩm vi phạm được bày bán công khai nhưng có bao bì kém chất lượng, đường may lỗi, logo mờ nhòe và giá bán thấp bất thường.

Tương tự, tại chợ Bến Thành, các đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 4 đã lập biên bản và thu giữ hàng trăm sản phẩm đồng hồ, túi xách, mắt kính có dấu hiệu giả nhãn hiệu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đội QLTT số 4 đã kiểm tra và xử lý 49 vụ việc vi phạm, với nhiều hành vi vi phạm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu... Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đội đã thực hiện tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, góp phần ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.

Cùng thời điểm, Đội QLTT số 18 kiểm tra 16 hộ kinh doanh thời trang, giày dép, mắt kính và phát hiện 405 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Adidas... Lực lượng chức năng đã xử phạt các hộ kinh doanh tổng cộng 150 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng vi phạm trị giá hơn 111 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cho biết tình trạng buôn bán hàng giả vẫn diễn biến phức tạp do nhu cầu mua hàng giá rẻ còn lớn, trong khi lợi nhuận cao khiến nhiều tiểu thương chấp nhận rủi ro. Nguồn hàng qua nhiều khâu trung gian cũng gây khó khăn cho việc truy xuất, xử lý.

Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục kiểm tra các điểm nóng về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ tại trung tâm TPHCM, đồng thời tuyên truyền tiểu thương kinh doanh đúng quy định.