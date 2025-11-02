Đồng yên mất giá mạnh, BOJ vẫn giữ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng

Vào phiên giao dịch cuối tuần 31/10 vừa qua, đồng yên Nhật Bản tiếp tục mất giá. Các chuyên gia cho rằng đây là tháng có mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7 sau khi BOJ giữ nguyên chính sách tiền tệ siêu nới lỏng và tránh đưa ra lập trường “diều hâu” hơn về lộ trình tăng lãi suất.

Trong khi đó, các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy vẫn chưa có sự chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, khiến chênh lệch lãi suất giữa 2 nền kinh tế nới rộng thêm.

Khi chênh lệch lãi suất tăng, dòng tiền có xu hướng chuyển khỏi đồng yên sang USD hoặc euro để tìm lợi suất cao hơn, khiến đồng nội tệ Nhật Bản tiếp tục mất giá.

BOJ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0,5% sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng chi phí vay nếu nền kinh tế diễn biến đúng như dự báo.

Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng quyết định này vẫn mang tính thận trọng, khi chỉ có 2 thành viên trong hội đồng tiếp tục ủng hộ việc tăng lãi suất cho thấy tiến độ bình thường hóa chính sách tiền tệ rất chậm.

Bà Katayama Satsuki, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết chính phủ đang theo dõi sát sao thị trường ngoại hối với “mức độ khẩn cấp cao”, qua đó giúp đồng yên hồi phục nhẹ sau đà giảm ban đầu.

Bên cạnh đó, lạm phát cơ bản tại Tokyo tăng trong tháng 10 và duy trì trên mục tiêu 2% của ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên, phát biểu thận trọng của Thống đốc BOJ Kazuo Ueda về khả năng tăng lãi suất đã khiến thị trường thất vọng.

Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki (Ảnh: Japan Times).

Điều này cũng gây áp lực, khiến đồng yên rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 8 tháng qua, dao động quanh mức 153,52 yên/USD khi Thống đốc BOJ Kazuo Ueda phát biểu.

Chuyên gia Noel Dixon (State Street Global Markets) cho rằng ông vẫn lạc quan về đồng yên dù BOJ hành động chậm, bởi việc bình thường hóa chính sách là điều không thể tránh khỏi và dự báo lãi suất có thể tăng lên 1% trong thời gian tới.

“Tiền lương hiện đã cao hơn đáng kể so với trước đây, và việc chính phủ mở rộng chi tiêu tài khóa sẽ càng củng cố xu hướng này”, ông Dixon nhận định.

Trước đó, Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, xuống 3,75-4%. Quyết định này khớp với dự báo của thị trường và là lần thứ hai cơ quan này điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay.

Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell cảnh báo nhà đầu tư không nên kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất sẽ tiếp diễn vào tháng 12, khi nội bộ Fed vẫn còn nhiều quan điểm trái chiều về tốc độ nới lỏng chính sách.