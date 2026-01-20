Động thái mới của Aeon Mall tại Việt Nam

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam vừa tăng vốn điều lệ từ hơn 20.987 tỷ đồng lên hơn 23.755 tỷ đồng, tương ứng mức tăng thêm khoảng 2.768 tỷ đồng.

Toàn bộ vốn góp tại công ty được ủy quyền cho 3 cá nhân, mỗi người đại diện hơn 33% vốn điều lệ. Hiện, doanh nghiệp do ông Nakagawa Tetsuyuki (SN 1968) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp này cũng đã liên tiếp thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn. Cụ thể, vào tháng 6/2025, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 16.680 tỷ đồng lên gần 20.200 tỷ đồng. Đến tháng 12/2025, nâng lên hơn 20.987 tỷ đồng.

Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam là doanh nghiệp chuyên đầu tư, phát triển và vận hành các trung tâm thương mại Aeon Mall tại Việt Nam, trực thuộc Aeon Mall Co., Ltd - thành viên của Tập đoàn Aeon (Nhật Bản).

Thông tin về vốn điều lệ của Aeon Mall Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận hoạt động của Aeon Mall Việt Nam trong năm tài chính kết thúc vào tháng 2/2025 đạt 4,2 tỷ yen (tương đương 27,8 triệu USD), gần bằng mức 4,7 tỷ yen tại Trung Quốc, nhờ chi phí cố định thấp. Biên lợi nhuận hoạt động ở thị trường Việt Nam thậm chí lên đến 24%, cao hơn cả Trung Quốc (7%) và Nhật Bản (12%).

Tính đến cuối năm 2025, Aeon vận hành khoảng 8 trung tâm thương mại trên cả nước, cùng hệ thống siêu thị, cửa hàng chuyên doanh và chuỗi tiện ích phủ rộng nhiều tỉnh, thành. Ngoài ra có 3 dự án trung tâm thương mại lớn đang được triển khai tại Thanh Hóa, Quảng Ninh và Đà Nẵng.