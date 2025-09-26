AEON MALL hiện thực hóa tầm nhìn trở thành “Nhà đồng sáng tạo” cùng địa phương

Đồng kiến tạo cùng địa phương

Ngày 18/9, tại Quảng Ninh, AEON MALL Hạ Long tham dự Hội nghị đối tác với đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh cùng các doanh nghiệp hội viên, đại diện một số sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị này được kỳ vọng là một bước tiến quan trọng thiết lập nền tảng hợp tác vững chắc, củng cố niềm tin giữa nhà phát triển trung tâm thương mại (TTTM) và cộng đồng địa phương.

Hội nghị Đối tác giữa AEON MALL Hạ Long và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: BTC).

Tại sự kiện, hai bên trao đổi về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm. Đại diện AEON MALL Hạ Long giải đáp các câu hỏi từ hội viên liên quan đến việc hỗ trợ mở rộng thị trường tiềm năng, hợp tác nâng cao năng lực cạnh tranh và cùng kiến tạo sáng kiến mới dựa trên những thế mạnh nổi bật của cả hai bên.

AEON MALL Hạ Long cũng tái khẳng định chiến lược kinh doanh đồng kiến tạo với cộng đồng địa phương, cùng chung tay xây dựng những cơ hội kinh doanh bình đẳng với mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững cùng cộng đồng.

Tiếp cận chủ động, gắn kết cộng đồng

Tại Đà Nẵng, trước thềm khai trương AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, doanh nghiệp đã tham gia chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10 và Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản 2025.

Không chỉ giới thiệu dự án, AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê khảo sát hành vi tiêu dùng, lắng nghe kỳ vọng của khách hàng, đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa. Cách tiếp cận này giúp củng cố niềm tin ngay từ giai đoạn đầu, tạo điều kiện để dự án nhanh chóng hòa nhập, đồng hành cùng cộng đồng địa phương.

Đại diện AEON MALL tham gia Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản tại Đà Nẵng (Ảnh: BTC).

AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê cũng tổ chức nhiều hoạt động tương tác như minigame, chụp ảnh (check-in), trải nghiệm trang phục truyền thống Nhật Bản thu hút sự quan tâm của quan khách và người dân, tạo bầu không khí thân thiện, gần gũi, khiến thương hiệu AEON MALL trở nên gắn bó và giàu cảm xúc hơn trong mắt cộng đồng.

Thúc đẩy du lịch, thương mại và văn hóa địa phương

Đối với các TTTM dự kiến khai trương vào năm 2026 như AEON MALL Hạ Long và AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, việc thực hiện thành công các hoạt động kết nối với các cơ quan chính quyền địa phương là minh chứng cho nỗ lực khẳng định tầm nhìn, chiến lược phát triển bền vững và cam kết đồng sáng tạo.

Đối với những TTTM đang hoạt động, AEON MALL gặt hái nhiều thành quả thiết thực. Thời gian gần đây, AEON MALL Huế liên tục tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật và văn hóa hướng đến giới trẻ. Tại Huế, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các chương trình nghệ thuật - văn hóa dành cho giới trẻ.

Đây được kỳ vọng là hướng đi mới giúp tháo gỡ “điểm nghẽn” du lịch địa phương, khi mua sắm kết hợp cùng nghệ thuật và ẩm thực đã trở thành động lực giữ chân du khách lâu hơn.

Những sự kiện văn hóa - giải trí tại AEON MALL Huế thu hút hàng nghìn khách tham quan (Ảnh: AEON Việt Nam).

Trong khi đó, tại Hà Nội, AEON MALL Long Biên và AEON MALL Hà Đông đã phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 13 kỳ Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp và OCOP kể từ năm 2019. Hàng nghìn sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền đã được kết nối tới người tiêu dùng, góp phần mở rộng thị trường trong nước và tạo cơ hội vươn ra quốc tế.

Những hoạt động hợp tác cụ thể tại Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế hay Hà Nội là minh chứng cho việc AEON MALL luôn đặt lợi ích cộng đồng làm trọng tâm. Với chính quyền địa phương, sự đồng hành này góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

AEON MALL Việt Nam cam kết kiên định với triết lý phát triển kinh doanh song hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương. Nỗ lực đồng sáng tạo với cộng đồng địa phương cũng là chìa khóa để tập đoàn lan tỏa giá trị mới, bền vững và lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh mà Chính phủ đang thúc đẩy.