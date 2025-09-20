Động lực phát triển từ sân bay “4 trong 1” do T&T Group đầu tư tại Quảng Trị

Cảng hàng không quan trọng

Mới đây, tại Tọa đàm hợp tác Hàng không Việt Nam - Hoa Kỳ, ông Lê Đức Tiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đưa ra những đánh giá về Cảng hàng không Quảng Trị - dự án do T&T đầu tư, triển khai.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) với quy mô sân bay dân dụng cấp 4C, sân bay quân sự cấp II. Công suất cảng là 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm; khai thác tàu bay code C hoặc tương đương.

Được khởi công từ tháng 7/2024, dự án đang được khẩn trương triển khai đồng bộ các hạng mục. Theo tiến độ, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2026.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: T&T Group).

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, với định hướng chiến lược phát triển trở thành tập đoàn hàng không hàng đầu, T&T đang triển khai nghiên cứu tổ hợp đô thị sân bay - công nghiệp hàng không - logistics dịch vụ - thương mại tại Quảng Trị.

Hệ sinh thái bao gồm hãng hàng không, công nghiệp, sân bay, dịch vụ, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ bay, cũng như tổ hợp đô thị sân bay và các ngành công nghiệp công nghệ cao; hình thành hệ sinh thái tổ hợp công nghiệp hàng không - đô thị sân bay với quy mô khoảng 10.800ha mang tính kết nối, định hướng không gian mở, phát triển thành một tổ hợp mang tầm khu vực và quốc tế.

T&T Group cũng có kế hoạch mở rộng sang mảng vận chuyển hàng hóa hàng không; phát triển trung tâm vận tải hàng hóa hàng không của khu vực, tham gia phát triển dịch vụ hàng không, dịch vụ mặt đất, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hàng không với nòng cốt là Cảng hàng không Quảng Trị.

Trong quá trình triển khai, nhằm đảm bảo khai thác lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển, doanh nghiệp đã đề xuất và được cấp có thẩm quyền chấp thuận thiết kế, thi công kết cấu đường cất hạ cánh đảm bảo tiếp nhận tàu bay code E.

Chiến lược đột phá trong khát vọng phát triển

Đề cập tới lợi thế của cảng, ông Tiến nhấn mạnh vào mô hình sân bay “4 trong 1” bao gồm đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ cao và dịch vụ được gắn kết trong một cấu trúc không gian tổng hợp, hiện đại, bền vững. Đây được coi là chiến lược đột phá, kịp thời và có ý nghĩa lâu dài nhằm cụ thể hóa khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quảng Trị xác định rõ sân bay không chỉ là hạ tầng giao thông, mà phải trở thành hạt nhân của đô thị và công nghiệp công nghệ cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao dự án Cảng hàng không mà T&T Group đang đầu tư (Ảnh: T&T Group).

Lãnh đạo tỉnh cũng đưa ra nhóm định hướng phát triển mô hình sân bay Quảng Trị “4 trong 1”.

Thứ nhất, xây dựng đô thị sân bay hiện đại, trong đó sân bay là hạt nhân, bao quanh là các khu thương mại, dịch vụ, nghiên cứu và đô thị sinh thái. Hình thành không gian đô thị hiện đại, xanh - thông minh - bền vững, kết hợp hài hòa giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ và đời sống dân cư.

Ứng dụng công nghệ đô thị thông minh: hệ thống giao thông công cộng thông minh, quản lý hạ tầng bằng AI, Internet vạn vật (IoT) cho năng lượng - môi trường.

Thứ hai, dựa trên việc Quảng Trị có lợi thế chiến lược để phát triển các ngành công nghiệp xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, chế biến sâu, Cảng hàng không Quảng Trị sẽ đóng vai trò kết nối trực tiếp với khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, cảng biển trên địa bàn tỉnh, hình thành chuỗi sản xuất - xuất khẩu - logistics hiện đại, hình thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế.

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị (Ảnh: T&T Group).

Liên quan đến lĩnh vực khoa học - công nghệ, Quảng Trị sở hữu nguồn cát trắng silic - nguyên liệu chiến lược để sản xuất vật liệu bán dẫn (wafer) cho ngành công nghiệp chip điện tử.

“Với lợi thế này, chúng ta định hướng phát triển cụm công nghiệp công nghệ cao, thu hút các tập đoàn quốc tế trong lĩnh vực AI, IoT, xe điện, thiết bị y tế thông minh. Đặc biệt, ngành bán dẫn sẽ trở thành "trái tim công nghệ" của đô thị sân bay, góp phần đưa Quảng Trị trở thành trung tâm vật liệu bán dẫn của Việt Nam trong tương lai”, ông Tiến nhấn mạnh.

Về việc phát triển dịch vụ và du lịch quốc tế, cảng hàng không cần hướng tới mục tiêu hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics quốc tế gắn với sân bay, tạo ra các sản phẩm dịch vụ giá trị cao, phục vụ cả khu vực Bắc Trung Bộ.

Đồng thời, sân bay sẽ kết nối Quảng Trị với các trung tâm du lịch lớn, góp phần phát triển du lịch - dịch vụ trên địa bàn tỉnh và khu vực; qua đó, đưa Quảng Trị trở thành điểm đến hấp dẫn trong tam giác du lịch Huế - Quảng Trị - Đà Nẵng.

“Với quyết tâm và khát vọng xây dựng đô thị sân bay "4 trong 1", Cảng hàng không Quảng Trị không chỉ là một dự án hạ tầng giao thông, mà là chiến lược phát triển đột phá nhằm tạo ra việc làm chất lượng cao, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, 4chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững…”, ông Lê Đức Tiến khẳng định.