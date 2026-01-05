Dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân

Hành trình trên xứ sở triệu voi

Trong ngành điện, vận hành thương mại (COD) là ranh giới pháp lý – kỹ thuật quan trọng. Đây là thời điểm nhà máy được xác nhận vận hành ổn định, được hệ thống điện tiếp nhận và bắt đầu bán điện thương mại. Chỉ khi đạt COD, một dự án mới thực sự chuyển từ trạng thái đầu tư sang trạng thái tạo dòng tiền.

Với Savan 1, mốc COD ngày 26/12 vừa qua không chỉ hướng tới chào mừng năm mới 2026 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mà còn khẳng định dự án đã hoàn tất chu trình phát triển, từ các thủ tục pháp lý, xây dựng nhà máy, hoàn thiện hạ tầng truyền tải cho tới bước cuối cùng là tham gia thị trường điện.

Dự án điện gió Savan 1 của T&T Group tại Lào (Ảnh: T&T Group).

Về mặt pháp lý, Savan 1 đã thể hiện đúng tinh thần thúc đẩy kết nối hạ tầng, phát triển các dự án năng lượng và tăng cường trao đổi điện năng giữa hai quốc gia.

Cụ thể, tháng 8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ dự án Nhà máy điện gió Savan 1 về Việt Nam. Tiếp đó, tháng 1/2025, T&T Group nhận hợp đồng tô nhượng dự án điện gió Savan 1 từ Bộ Kế hoạch và đầu tư Lào.

Theo hợp đồng này, Chính phủ Lào đồng ý cho Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 (thành viên của T&T Group) thiết kế, xây dựng, sở hữu và vận hành dự án với thời hạn 25 năm để xuất khẩu, bán điện về Việt Nam.

Ngoài ra, hợp đồng mua bán điện giữa Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng được hoàn tất, mở đường cho dòng điện từ dự án được đưa vào hệ thống điện Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào trao hợp đồng tô nhượng dự án điện gió Savan 1 cho ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 (thứ hai từ trái sang). (Ảnh Nhật Bắc/VGP)

Về triển khai, dự án được thực hiện trên địa bàn rộng, với các hạng mục điện gió công suất lớn, đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Công tác vận chuyển thiết bị phục vụ thi công phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục khi đưa thiết bị qua cửa khẩu biên giới, cùng những thách thức từ địa hình phức tạp và tuyến đường vào dự án hiểm trở…

Để bảo đảm việc đưa thiết bị vào công trường, T&T Group đã tổ chức cải tạo, gia cố nhiều tuyến đường và cầu cống nhằm đáp ứng điều kiện lưu thông.

Bên cạnh đó, dự án nằm xa khu dân cư, khả năng tiếp cận hiện trường và điều kiện sinh hoạt hạn chế. Việc tổ chức thi công các hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao như móng trụ và lắp dựng tua bin gió công suất lớn đòi hỏi độ chính xác và kỷ luật triển khai nghiêm ngặt.

Giai đoạn tăng tốc hoàn thiện dự án rơi đúng vào mùa mưa lũ khắc nghiệt tại cả Savannakhet và Quảng Trị, tiếp tục tạo áp lực lên công tác thi công và đấu nối.

Trước các điều kiện thực tế đó, T&T Group đã chủ động triển khai các biện pháp thi công phù hợp, chuẩn bị kế hoạch cung ứng vật tư – thiết bị từ sớm và liên tục cập nhật theo điều kiện hiện trường, bảo đảm tiến độ các hạng mục được triển khai đồng bộ, liên tục.

Hạ tầng truyền tải – chìa khóa quyết định tiến độ

Với tổng công suất thiết kế 495MW, vốn đầu tư 768 triệu USD, điện gió Savan 1 cũng là một trong số ít các dự án điện gió trên bờ có công suất lớn tại khu vực Đông Nam Á được hoàn thành trong thời gian ngắn, với yêu cầu kỹ thuật cao và tiến độ khẩn trương, phục vụ mục tiêu truyền tải điện về Việt Nam.

Tại đây, chủ đầu tư đồng thời triển khai nguồn điện và hạ tầng truyền tải trong cùng một tổng thể dự án, qua đó chủ động về mặt tiến độ và khả năng hòa lưới.

Cụ thể, T&T Group lựa chọn phương án chủ động đầu tư tuyến đường dây riêng cho dự án, chấp nhận chi phí cao hơn để bảo đảm tiến độ tổng thể. Việc triển khai song song giữa xây dựng nhà máy và hạ tầng truyền tải giúp Savan 1 tránh được kịch bản “xong nguồn nhưng chờ lưới” – một trong những điểm nghẽn phổ biến của các dự án năng lượng tái tạo trong khu vực.

T&T Group lựa chọn phương án chủ động đầu tư tuyến đường dây riêng cho dự án, chấp nhận chi phí cao hơn để bảo đảm tiến độ tổng thể (Ảnh: T&T Group).

Theo lộ trình này, trong quá trình triển khai dự án tại Savannakhet, các hạng mục xây dựng nhà máy, lắp đặt tuabin được thực hiện song song với việc thi công tuyến huyết mạch dài hơn 70km đấu nối từ nhà máy về Trạm biến áp 220kV Lao Bảo.

Ngày 31/8, những mét dây cuối cùng đã được kéo vượt sông Sê Pôn về với đất Việt, tạo điều kiện để dòng điện từ Savan 1 sẵn sàng hòa vào hệ thống điện Việt Nam theo kế hoạch.

Nhờ việc không phải chờ lưới, không phát sinh độ trễ giữa các khâu, ngay trong những ngày cuối cùng của năm cũ, Savan 1 đạt COD. Chính yếu tố “đi trước về vận hành” này tạo nên vị thế riêng của Savan 1 trong nhóm các dự án điện gió do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào.

Mốc vận hành thương mại trở thành thước đo quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả thực chất của một dự án (Ảnh: T&T Group).

“Savan 1 phản ánh xu hướng hợp tác năng lượng ngày càng thực chất giữa Việt Nam và Lào. Việc một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư điện gió tại Lào, xây dựng hạ tầng truyền tải và xuất khẩu điện về Việt Nam cho thấy hợp tác song phương đang dịch chuyển từ các thỏa thuận chính sách sang các dự án cụ thể, có khả năng vận hành thương mại và tạo ra dòng điện thực sự cho nền kinh tế”, đại diện T&T Group cho hay.

Về mô hình phát triển, Savan 1 cho thấy doanh nghiệp Việt đã trực tiếp đầu tư, phát triển nguồn điện tại quốc gia láng giềng, đồng thời đầu tư hạ tầng truyền tải để đưa điện về phục vụ hệ thống trong nước, góp phần gia tăng mức độ chủ động về nguồn cung, đồng thời hỗ trợ việc cân đối phát triển năng lượng trong nước.

Đặt trong tầm nhìn dài hạn của T&T Group, ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành T&T Group từng nhấn mạnh rằng năng lượng là lĩnh vực hạ tầng chiến lược, đòi hỏi đầu tư dài hạn, nguồn lực lớn và sự kiên định. Theo đó, T&T Group tham gia vào năng lượng đồng nghĩa với việc chấp nhận những bài toán khó, nhưng đổi lại là giá trị bền vững cho quốc gia.