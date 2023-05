Đội bóng Arsenal đang làm ăn ra sao?

Arsenal và khoản lỗ 45,5 triệu bảng Anh

Theo báo cáo tài chính năm 2022, Arsenal ghi nhận khoản lỗ năm thứ 4 liên tiếp lên tới 45,5 triệu bảng Anh (khoảng 1.330 tỷ đồng). Tuy nhiên, kết quả này vẫn được đánh giá là đã cải thiện nhiều so với năm 2021, thời điểm câu lạc bộ ghi nhận khoản lỗ khổng lồ sau thuế lên đến 107,3 triệu bảng. Con số này cao gấp 2 lần so với khoản lỗ năm 2020, Arsenal cho rằng 85 triệu bảng trong khoản lỗ này là do đại dịch.

Doanh thu từ bản quyền truyền hình của mùa giải 2021-2022 chỉ đạt 146 triệu bảng, giảm đáng kể so với mùa giải trước. Nguyên nhân là do mùa giải Ngoại hạng Anh 2020-2021 bị kéo dài dẫn đến khoản thu từ bản quyền truyền hình trong nước lớn hơn.

Với việc tất cả trận đấu của Arsenal tại mùa giải năm nay đều được truyền hình trực tiếp, doanh thu từ việc bản quyền truyền hình dự kiến sẽ tăng trong giai đoạn tới. Thêm vào đó, với sự trở lại của người hâm mộ trong 23 trận đấu trên sân nhà, Arsenal đã thu về 79,4 triệu bảng, tăng mạnh so với mức 3,8 triệu bảng trong thời kỳ đại dịch

Arsenal được hậu thuẫn bởi ông chủ giàu nhất giới thể thao

Năm 2022, ông Stan Kroenke, chủ sở hữu của Arsenal đã trở thành người giàu nhất trong giới thể thao với tài sản ròng khổng lồ trị giá hơn 10 tỷ bảng. Giá trị tài sản ròng của tỷ phú người Mỹ đã tăng đáng kể trong tháng qua, chạm mức 12,9 tỷ euro.

Kroenke bắt đầu đầu tư vào Arsenal từ năm 2007. Ông trở thành cổ đông lớn tại Arsenal vào năm 2011 bằng một thỏa thuận trị giá 731 triệu bảng. Tuy nhiên, ông từng phải hứng chịu chỉ trích bởi thiếu đầu tư cho câu lạc bộ.

Stan Kroenke, chủ sở hữu của Arsenal đã trở thành người giàu nhất trong giới thể thao (Ảnh: Getty).

Stan Kroenke là chủ sở hữu của Kroenke Sports & Entertainment, công ty mẹ của các CLB như Arsenal, Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche… Ông cũng nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong Walmart.

Không chỉ vậy, doanh nhân người Mỹ còn đang sở hữu khá nhiều bất động sản giá trị, trong đó có dinh thự trị giá 20 triệu bảng trên bờ biển Malibu (Mỹ).