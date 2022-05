Doanh thu chuỗi bán lẻ chững lại, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang định làm gì?

Trong báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý I, Tập đoàn Masan công bố chuỗi bán lẻ WinCommerce đạt doanh thu thuần 7.297 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ 2021. So với thời điểm quý I/2021, hệ thống bán lẻ của Masan đã có thêm gần 500 cửa hàng. Như vậy, doanh số bình quân tại mỗi điểm bán của WinCommerce giảm so với cùng kỳ.

Masan tập trung mở mới mô hình siêu thị mini WinMart+ còn số lượng siêu thị WinMart gần như không đổi (Biểu đồ: Việt Đức).

Cụ thể, hơn 2.700 siêu thị mini WinMart+ của Masan đang hoạt động mang về doanh số 4.756 tỷ đồng trong quý I. Masan cho biết doanh thu bình quân của khoảng 80% cửa hàng WinMart+ hoạt động ổn định từ một năm trở lên giảm nhẹ 4%. Giá trị đơn hàng trung bình tăng thêm nhưng số lượng hóa đơn mỗi ngày lại sụt giảm. Dù vậy, tổng doanh số của chuỗi này vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhờ số lượng điểm bán tăng thêm, danh mục sản phẩm tập trung nhiều hơn vào mặt hàng tươi sống.

Trong khi đó, 124 siêu thị WinMart đạt doanh số tổng cộng hơn 2.500 tỷ đồng trong quý I, giảm 5% so với cùng kỳ 2021. Theo thống kê của Masan, các siêu thị độc lập đang hoạt động hiệu quả hơn so với những điểm nằm trong các trung tâm mua sắm của Vincom Retail.

Doanh thu của WinMart+ tăng đột biến vào quý III/2021 khi chợ truyền thống đóng cửa trong thời gian giãn cách xã hội, người tiêu dùng đổ xô sang kênh siêu thị (Biểu đồ: Việt Đức).

Dù doanh số bình quân trên mỗi điểm bán chững lại, biên lợi nhuận gộp của WinCommerce lại tăng mạnh, cao hơn 4% so với cùng kỳ 2021. Lãnh đạo Masan cho biết đội ngũ mua hàng đã đàm phán với hơn 1.000 nhà cung cấp trong năm ngoái, giúp gia tăng biên lợi nhuận của chuỗi bán lẻ này, đồng thời tối ưu chi phí hậu cần, logistics.

Nhờ đó, biên lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) của hệ thống bán lẻ thuộc Masan đạt 2,2% trong quý I, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2021 nhưng thấp hơn quý liền trước.

Masan bắt đầu tiếp quản WinCommerce (tên cũ VinCommerce) từ đầu năm 2020 (Biểu đồ: Việt Đức).

Trong năm nay, tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang dự kiến mở mới 1.000 siêu thị mini trên toàn quốc. Sau 4 tháng đầu tiên, Masan cho biết đã đưa thêm 200 điểm bán đi vào hoạt động.

CEO Masan Group Danny Le tại đại hội thường niên mới đây cho biết các cửa hàng theo mô hình trung tâm mua sắm mini (mini mall), nơi điểm bán WinMart+ tích hợp thêm các dịch vụ cà phê, trà sữa, tài chính, dược phẩm, viễn thông đang trả về kết quả khả quan với lưu lượng khách hàng trung bình cao hơn 30% so với cửa hàng thông thường, doanh thu để đạt điểm hòa vốn cũng giảm từ 25 triệu đồng/ngày xuống dưới 14 triệu đồng/ngày.

Tập đoàn này xác định mô hình mini mall sẽ là át chủ bài để gia tăng hiệu quả hoạt động của chuỗi bán lẻ, hướng tới đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng chứ không chỉ dừng lại ở các mặt hàng nhu yếu phẩm.

Masan đặt kế hoạch doanh thu cao kỷ lục năm nay (Biểu đồ: Việt Đức).

Với mảng kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer Holdings), doanh thu đạt hơn 6.400 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ 2021. Một số ngành hàng ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh gồm thực phẩm tiện lợi tăng 35%, thịt chế biến tăng 58%.

Trong khi đó, công ty Masan MeatLife ghi nhận doanh số giảm 80% so với quý I năm trước còn 931 tỷ đồng. Nguyên nhân là cuối năm ngoái, Masan đã bán lại mảng thức ăn chăn nuôi và doanh số hiện tại chỉ còn đến từ mảng thịt. Đại diện doanh nghiệp cho hay trong quý I, lượng thịt heo bán ra tăng nhưng giá thịt trên thị trường xuống thấp. Công ty dự báo giá thịt heo đã đi vào vùng ổn định và sẽ tăng về cuối năm do tác động của lạm phát.

Cộng thêm kết quả tăng trưởng hai chữ số của mảng kinh doanh nguyên vật liệu (Masan High-Tech Materials), tập đoàn Masan báo cáo doanh thu hợp nhất quý I đạt gần 18.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 1.900 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2021, doanh thu của công ty giảm nhẹ 9% do không còn đóng góp từ hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi nhưng lợi nhuận ròng tăng trưởng tới hơn 450%.