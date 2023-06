Doanh nghiệp vừa và nhỏ đưa sản phẩm lên TikTok: Từ lúng túng thành cơ hội

Video ngắn trở thành điều kiện cần

Những tiềm năng nổi bật của video ngắn trong hoạt động tiếp thị không còn là câu chuyện xa lạ của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại trực truyến thông qua định dạng này vẫn còn là quyết định khó khăn của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lý do dẫn đến sự chần chừ này phải kể đến việc mắc kẹt trong lối tư duy truyền thống cùng những hạn chế trong hiểu biết về xu hướng và bối cảnh thị trường

Chính vì vậy, sự kiện Vietnam SMB Summit 2023 đầu tiên dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) Việt Nam do TikTok For Business tổ chức với chủ đề "Unlock the Power of TikTok Ads" (Mở khóa thành công cùng TikTok Ads) đã chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Tại đây, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà bán và nhà sáng tạo được thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và đúc kết các giải pháp giúp khai phá tiềm năng tăng trưởng trong bối cảnh thị trường đang có nhiều biến động.

Các doanh nghiệp SMB cùng nhau thảo luận tại sự kiện vừa qua (Ảnh: TikTok Vietnam).

Theo đó, sự kiện đã chỉ ra những xu hướng trong hành vi người tiêu dùng, các video ngắn được xem là phương tiện tốt ảnh hưởng đến niềm tin và hành vi của người mua sắm. Khả năng gắn kết của dạng video ngắn trên TikTok cho thấy các lợi thế truyền thông so với các dạng thông tin một chiều.

Theo số liệu Tiktok công bố trên website, 73% cộng đồng sử dụng TikTok nhận định rằng họ cảm thấy kết nối sâu sắc hơn với các thương hiệu trên nền tảng này so với các trang web và ứng dụng khác.

Với mong muốn tạo ra những sản phẩm về trà hoa, trong đó có các sản phẩm địa phương như từ hoa sen, Tiệm trà An Nhiên cho hay thay vì chỉ chia sẻ các video theo dạng hình ảnh để chạy theo xu hướng, doanh nghiệp này chú trọng định hướng và xây dựng nội dung phù hợp đến việc kinh doanh.

Đại diện công ty này chia sẻ việc đầu tư bài bản cùng với sự hỗ trợ từ giải pháp quảng cáo của TikTok đã giúp thương hiệu đem về hơn 3.000 lượt hoàn tất thanh toán, tổng giá trị hàng hóa (GMV) tăng 4 lần cùng tỷ lệ doanh thu trên chi phí quảng cáo (ROAS) tăng 4,8 lần kể từ tháng 8/2022.

Giải pháp thương mại toàn diện - Bệ đỡ hiệu quả cho doanh nghiệp

Việc một mình lao ra biển lớn khi không có sự trang bị sẽ càng làm quá trình thêm dài hơn, gây nên sự tốn kém cả về chi phí và nhân lực. Do đó, bên cạnh khả năng gắn kết cùng cộng đồng người dùng và nhà sáng tạo nội dung, theo các chuyên gia trong hội thảo, doanh nghiệp còn sở hữu thêm lợi thế thương mại toàn diện từ bộ giải pháp quảng cáo từ TikTok Ads hay TikTok for Business.

Theo đó, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều có cơ hội thu hút và tiếp cận người dùng thông qua hàng loạt loại hình quảng cáo được phát triển linh động và tối ưu theo mức ngân sách và những mục tiêu khác nhau như tiếp cận đối tượng tiềm năng, thúc đẩy tương tác hay thúc đẩy ý định mua hàng (tăng lượt chuyển đổi).

Song song với đó là một số phương thức bán hàng thời đại số tiềm năng đang được TikTok triển khai và ngày một trở nên phổ biến trong cộng đồng như LIVE Shopping (Quảng cáo mua sắm qua LIVE) hay chương trình Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing).

M2T Bedding - một đơn vị sản xuất chăn ga gối đệm - cho biết đã tiếp nhận lượng đơn hàng kỷ lục nhờ việc kết hợp đồng bộ giữa sáng tạo nội dung cùng việc khai thác quảng cáo dưới dạng video, qua Live, và sử dụng kênh Tiếp thị liên kết hỗ trợ. Theo đó, doanh thu của nhà bán tăng trưởng gấp 20 lần chỉ trong vòng một tháng có mặt trên TikTok (từ tháng 6 đến tháng 7/2022).

Ngoài ra, để tiếp cận đối tượng khách hàng rộng hơn và đối phó với cạnh tranh khắc nghiệt trong ngành thực phẩm và đồ uống, CM Foods cũng chia sẻ đã tận dụng TikTok Ads để tăng doanh số bằng việc tổ chức hoạt động giảm giá và phân bổ ngân sách quảng cáo hiệu quả. Kết quả là thương hiệu đã đạt mức tăng trưởng doanh thu ổn định với tốc độ tăng 20% mỗi tháng, đóng góp đến 80% tổng doanh thu thương mại điện tử của họ.

CM Foods, Tiệm Trà An Nhiên và M2T Bedding là 3 doanh nghiệp tiêu biểu khi tận dụng thành công các giải pháp quảng cáo từ TikTok Ads (Ảnh: TikTok Việt Nam)

Trong tương lai, TikTok sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác và hỗ trợ để phục vụ các doanh nghiệp SMB mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh.

Lễ tri ân cho các đối tác và nhà tài trợ đã đồng hành và hỗ trợ Vietnam SMB Summit 2023 (Ảnh: Tiktok Vietnam).

Để bắt đầu quảng bá thương hiệu trên TikTok, các SMB có thể tham gia TikTok for Business thông qua các hướng dẫn tại đây: https://www.tiktok.com/business/.

Ngoài ra TikTok SMB cũng chính thức ra mắt cộng đồng nhà quảng cáo TikTok for Business - SMB nhằm hỗ trợ và đưa đến những thông tin chính thống, hữu ích cho các doanh nghiệp trên thị trường. Tìm hiểu thêm tại link.