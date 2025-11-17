Doanh nghiệp sản xuất, bất động sản... đẩy mạnh cuộc đua số hóa

Không chỉ dừng lại ở nhóm doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nhằm hợp chuẩn các tiêu chí khắt khe của các khách hàng quốc tế khó tính, nhóm bất động sản cũng năng động ứng dụng số hoá để nâng cao hiệu suất quản trị trong bối cảnh ngành đang dần hồi phục sau loạt biến động.

Ở nhóm sản xuất xuất khẩu, đối mặt với loạt rào cản thuế quan và phi thuế quan, tập trung nâng cao chất lượng theo hướng bền vững là bước đi tất yếu của doanh nghiệp.

Số hóa, phát triển bền vững là bước đi tất yếu để giữ vững thị phần xuất khẩu

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Hữu Linh - Giám đốc nhà máy, kỹ thuật mảng ván TEKOM, công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu ván gỗ công nghiệp của Việt Nam - cho biết doanh nghiệp đang ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cả 2 nhà máy, nhằm tự động hóa những khâu mà trước kia cần rất nhiều nhân lực làm thủ công cũng như kiểm soát được chất lượng của sản phẩm.

Đơn vị này hiện vận hành 2 nhà máy, một có tổng diện tích 55.000m2 với công suất 120.000 m3/năm, nhà máy thứ hai rộng 60.000m2 với xưởng keo đã được ứng dụng tự động hóa với máy trộn keo tự động 100% cho năng suất lớn.

Ứng dụng khoa học công nghệ giúp cho doanh nghiệp tiết giảm chi phí. Đơn cử, quá trình sơn UV ứng dụng công nghệ hiện đại theo TEKOM đã giúp quá trình sơn tối ưu chi phí 25-30% so với sơn bằng tay. Nhiều ứng dụng công nghệ khác cũng được công ty này thực hiện trong quá trình quản trị sản xuất kinh doanh... Điều này giúp giảm được sức lực cho công nhân đồng thời tăng hiệu suất sản xuất; đặc biệt sản phẩm đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn khắt khe nhất trên tất cả các thị trường đang xuất khẩu.

Nhà máy sản xuất gỗ ván ép được ứng dụng công nghệ, máy móc để tự động hóa nhiều khâu (Ảnh: NVCC).

Hay tại Báo cáo bền vững 2024, Vinamilk cho biết cũng đang ứng dụng nhiều yếu tố công nghệ trong việc triển khai ESG.

Lấy ví dụ, doanh nghiệp sữa này thiết lập hệ thống dữ liệu ESG bằng cách thu thập nhiều nguồn dữ liệu, sau đó quản trị theo thời gian thực và xây dựng lộ trình giảm phát thải. Công nghệ cũng hỗ trợ công ty trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo tính minh bạch về chất lượng, an toàn và nguồn gốc sản phẩm cho người tiêu dùng.

Ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp giảm được 30% lượng nhiên liệu tiêu thụ

Cũng ứng dụng công nghệ để đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để thực thi hiệu quả chiến lược ESG trong lộ trình chuyển đổi số và chuyển đổi kép (Số và Xanh) giai đoạn 2025-2030.

Trên nền tảng số hóa toàn diện giai đoạn 2020-2024, công ty này đã hình thành hệ sinh thái dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản trị sản xuất, vận hành và kinh doanh thông minh. Các công nghệ như IoT, AI, điện toán đám mây, và robot tự động được ứng dụng trong dây chuyền sản xuất để giảm tiêu hao năng lượng, tối ưu nguồn lực, kiểm soát phát thải và quản lý vòng đời sản phẩm theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, hệ thống quản trị dữ liệu ESG giúp công ty theo dõi, đánh giá và công khai minh bạch các chỉ số môi trường, xã hội và quản trị, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển bền vững quốc tế.

Chia sẻ tại một hội thảo gần đây, ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó chủ tịch HĐQT Rạng Đông - cho biết, sau 5 năm thực hiện chuyển đổi số (2020-2024), hiệu quả sử dụng năng lượng của công ty được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, trước năm 2020, để tạo ra 1 tỷ đồng doanh thu cần 1,497 TOE (tấn dầu quy đổi), nhưng đến nay chỉ còn 1,104 TOE - giảm gần 30% lượng nhiên liệu tiêu thụ cho cùng một giá trị sản xuất.

Rạng Đông nhấn mạnh doanh nghiệp cần thiết ứng dụng công nghệ, phát triển theo hướng bền vững để có thể tiếp cận được các nguồn vốn xanh cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn của các thị trường lớn như Mỹ, EU…

Tại Coca-Cola, việc sử dụng nồi hơi sinh khối 10 tấn hoạt động thay thế cho hệ thống dùng diesel truyền thống, không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần vào mục tiêu hướng đến giảm phát thải ròng bằng 0 của tập đoàn này trên toàn cầu.

Công ty còn được biết đến với chương trình chai nhựa tái sinh hàng năm. Bà Bùi Đặng Duyên Mai, đại diện Coca-Cola Việt Nam, cho biết thêm, với khu vực sản xuất, doanh nghiệp đã đầu tư 5 dây chuyền chiết rót hiện đại tại nhà máy hoạt động liên tục với công suất lên đến 1 tỷ lít đồ uống mỗi năm.

Nhà máy tích hợp các công nghệ thông minh bao gồm mô phỏng kho hàng (digital twin), hệ thống thông tin sản xuất thời gian thực (MIS) và giám sát an toàn bằng AI (Intenseye) nhằm tối ưu năng suất và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo tính nhất quán cho mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp giảm được 30% lượng nhiên liệu tiêu thụ (Ảnh: DT).

“Ông lớn” bất động sản nhập cuộc đẩy mạnh chuyển đổi số

Ở nhóm bất động sản, năm 2025 đánh dấu giai đoạn tăng tốc trong hành trình chuyển đổi số của nhiều “ông lớn”.

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác vận hành, quản lý doanh nghiệp như BI Dashboard, nâng cấp hệ thống E-Office cùng các ứng dụng phục vụ tài chính, bán hàng, chăm sóc khách hàng và quản trị nhân sự. Tập đoàn này đặt mục tiêu năm sau sẽ hoàn tất quá trình chuyển đổi số, qua đó nâng cao năng lực vận hành, tối ưu hóa nguồn lực và gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Tại dự án Aqua City, trung tâm an ninh AI - Aqua Security Center - đã được đưa vào vận hành với hệ thống an ninh đa lớp, gần 2.000 camera giám sát hoạt động 24/7, giúp nhận diện sớm rủi ro và tối ưu hóa công tác vận hành, đảm bảo môi trường sống an toàn cho cư dân.

Hay Nam Long (mã chứng khoán: NLG) cũng đang thúc đẩy đổi mới công nghệ và quy hoạch xanh, hướng tới đô thị thông minh. Doanh nghiệp hướng tới xây dựng các khu đô thị bền vững, ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) trong quản lý, vận hành và điều khiển các hoạt động công cộng. Công nghệ IoT được triển khai trên nhiều lĩnh vực như môi trường, cộng đồng, năng lượng, an toàn và sức khỏe.

Trong lĩnh vực năng lượng, công ty áp dụng các giải pháp quản lý năng lượng thông minh, hệ thống chiếu sáng công cộng tự động giúp tiết kiệm điện và giảm phát thải. Ngoài ra, hệ thống an ninh, cấp cứu và camera giám sát (CCTV) được tích hợp AI, giúp nhận diện và xử lý tình huống khẩn cấp nhanh chóng...