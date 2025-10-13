Báo cáo tài chính quý III: Sunshine Group thiết lập cột mốc gần 80.000 tỷ đồng tài sản

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của Sunshine Group đạt 78.780 tỷ đồng, tăng gấp nhiều lần so với cuối năm 2024, đưa tập đoàn trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản có quy mô tài sản hàng đầu thị trường hiện nay.

Báo cáo tài chính quý III của Sunshine Group (Ảnh: Sunshine Group).

Quy mô tài sản và vốn chủ tăng mạnh, nền tảng tài chính vững chắc

Theo báo cáo, tổng tài sản hợp nhất của Sunshine Group đã tăng thêm hơn 58.000 tỷ đồng chỉ sau 9 tháng, đạt mức 78.780 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cũng tăng mạnh lên 13.817 tỷ đồng, phản ánh năng lực tài chính ngày càng mở rộng và tỷ lệ an toàn vốn cao.

Song song, doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đạt 4.882 tỷ đồng, tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.042 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.591 tỷ đồng, ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của tập đoàn.

Sunshine Group đã đạt những kết quả nổi bật sau giai đoạn thực hiện tái cấu trúc chiến lược toàn diện (Ảnh: Sunshine Group).

Đây là kết quả nổi bật sau giai đoạn Sunshine Group thực hiện tái cấu trúc chiến lược toàn diện trong năm 2024, tập trung vào tinh gọn mô hình quản trị, kiểm soát chi phí và đẩy mạnh các dự án có dòng tiền thực.

Hiệu suất tài chính cải thiện rõ nét, biên lợi nhuận hàng đầu ngành

Một trong những điểm sáng trong báo cáo tài chính quý III là hiệu suất tài chính vượt trội. Tỷ lệ chi phí trên doanh thu thuần đã giảm đáng kể từ mức 88% xuống còn 68%, giúp biên lợi nhuận gộp tăng lên gần 60% - thuộc nhóm cao nhất ngành bất động sản Việt Nam.

Các chỉ số sinh lời chính tiếp tục duy trì xu hướng tích cực: ROS tăng lên 29,4% (so với 24,4% năm 2024), ROE đạt 18,81%, trong khi ROA ở mức 3,58% cho luỹ kế 9 tháng, cho thấy Sunshine Group đang nằm trong nhóm doanh nghiệp có hiệu quả tài chính và năng lực sử dụng vốn cao nhất thị trường.