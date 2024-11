Doanh nghiệp của "chiến thần" Võ Hà Linh tăng vốn khủng

Võ Hà Linh đang là một trong số KOL (người có sức ảnh hưởng) dẫn đầu doanh số bán hàng livestream tại Việt Nam. Theo thống kê của một công ty nghiên cứu thị trường, trong phiên livestream ngày đôi 10/10, kênh TikTok của Võ Hà Linh dẫn đầu về lượng tiếp cận với tổng cộng 3,7 triệu lượt xem dù buổi livestream chỉ diễn ra trong chưa đầy 1,5 tiếng.

Tại sự kiện ngày 9/9 trước đó, kênh TikTok này ghi nhận tổng cộng 8,1 triệu lượt xem sau 2,5 tiếng livestream. Đáng chú ý, phiên livestream của "chiến thần" này ngày 11/11 vừa qua cũng duy trì lượng người xem lớn, có thời điểm đạt hơn 480.000 lượt xem cùng lúc. TikToker này cũng tiết lộ đã đạt 1 triệu đơn hàng sau khoảng một tiếng livestream.

Nhờ các video khi đánh giá sản phẩm làm đẹp, trong vòng hơn 4 năm qua, Võ Hà Linh trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng triệu lượt theo dõi, thậm chí được tung hô là "chiến thần livestream".

Theo tìm hiểu, hồi tháng 5/2021, Võ Hà Linh đã thành lập công ty riêng là Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Hà Linh Official, trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là quảng cáo do bà Võ Thị Hà Linh (sinh năm 1992) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và người đại diện pháp luật.

Thời điểm thành lập, công ty này có vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Trong đó, Võ Thị Hà Linh góp 90% vốn, tương đương 1,8 tỷ đồng. 2 cá nhân khác là bà Nguyễn Thị Nga và bà Võ Thị Hoài Thương, mỗi người góp 5% vốn, tương đương 100 triệu đồng.

Đến tháng 9/2022, bà Võ Thị Hoài Thương (sinh năm 1991) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc thay bà Võ Thị Hà Linh. Tuy nhiên, đến tháng 6/2023, chức vụ trên được chuyển về bà Linh.

Đến tháng 10 năm nay, công ty của Võ Hà Linh thông báo tăng vốn điều lệ lên 19,5 tỷ đồng, thành phần góp vốn cụ thể không được công bố. Theo thông tin kê khai thuế, số lượng lao động chính thức của doanh nghiệp tại thời điểm tháng 6/2023 là 10 người.

Võ Hà Linh đang là KOL dẫn đầu doanh số bán hàng livestream tại Việt Nam (Ảnh: Minh Huyền).

Thực tế hiện nay, người tiêu dùng Việt ngày càng có xu hướng mua hàng thông qua livestream bởi hàng loạt voucher (mã giảm giá) hấp dẫn và quà tặng độc quyền. Do đó, không ít nhãn hàng chịu chi hợp tác với các TikToker nổi tiếng sở hữu hàng triệu người theo dõi để livestream bán hàng với mức giá rất rẻ so với thị trường.

Tuy nhiên, Võ Hà Linh cũng từng vướng phải nhiều lùm xùm khi livestream bán hàng. Chẳng hạn hồi tháng 4/2023, TikToker này hợp tác với một nhãn hàng dầu gội livestream bán hàng trên nền tảng TikTok. Đáng chú ý, cô tuyên bố triển khai chương trình quảng bá sản phẩm với giá sốc là 11.000 đồng và 18.000 đồng.

Tuy nhiên, chiến dịch trên đã nhận về nhiều ý kiến phản đối dữ dội của các đại lý, nhà thuốc. Họ cho rằng hãng bán phá giá, gây khó cho các kênh bán truyền thống. Đã có những nhà thuốc kêu gọi nhau tẩy chay không chỉ nhãn hàng trên, mà còn cả những sản phẩm khác của đơn vị này.

Bên cạnh đó, một số người tiêu dùng cũng có cái nhìn thiếu thiện cảm khi hiểu lầm đại lý, nhà thuốc ăn chênh lệch quá "dày". Trước làn sóng phản ứng dữ dội, cả Võ Hà Linh và phía nhãn hàng đều lập tức đăng bài thanh minh rằng đây là "deal độc quyền" của nữ TikToker và sản phẩm được bán dưới dạng combo, số lượng có hạn.