Doanh nghiệp bảo hiểm chi trả hơn 356 tỷ đồng vì thiệt hại từ bão Bualoi

Theo thông tin từ Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), trên cơ sở báo cáo của 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, tính đến ngày 2/10, các doanh nghiệp bảo hiểm đã ghi nhận thiệt hại do bão số 10 gây ra lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Thiệt hại về người có 6 vụ, với số tiền bảo hiểm ước tính khoảng 700 triệu đồng. Nặng nề nhất là ở mảng tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, khi tổng cộng 2.282 vụ tổn thất đã được tiếp nhận, với số tiền bồi thường dự kiến khoảng 356,7 tỷ đồng.

Trong đó, bảo hiểm sức khỏe chỉ ghi nhận một vụ với số tiền bảo hiểm 200 triệu đồng. Bảo hiểm tài sản kỹ thuật chịu ảnh hưởng lớn nhất với 591 vụ, thiệt hại ước tính hơn 315,6 tỷ đồng. Bảo hiểm xe cơ giới ghi nhận 1.680 vụ, giá trị thiệt hại khoảng 38 tỷ đồng. Các nghiệp vụ khác, gồm bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm nông nghiệp, có 10 vụ với tổng số tiền bảo hiểm 2,55 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp đã xác nhận 5 vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi chi trả, với số tiền bảo hiểm ước tính khoảng 480 triệu đồng.

Một số căn nhà ở Hà Tĩnh sau khi bão số 10 "quét" qua (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, đến thời điểm hiện tại, số tiền thiệt hại chủ yếu thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp đang tiếp tục ghi nhận thông báo tổn thất.

"Mặc dù việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp bảo hiểm đã ngay lập tức cử cán bộ xuống để đẩy nhanh quá trình giám định, xác định thiệt hại, đánh giá tổn thất, tạm ứng, bồi thường... đảm bảo việc bồi thường được nhanh chóng, đầy đủ, đúng quy định. Song song với đó, các đơn vị kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão sớm ổn định cuộc sống, sản xuất kinh doanh", thông báo của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm nêu.

Trước đó, ngày 29/9, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có công văn đề nghị Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt công tác ứng phó.

Trường hợp có thiệt hại phải kịp thời xác định (thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm); thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ngày 2/10 cũng đã có thông tin về thiệt hại do bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, dông lốc gây ra những ngày qua.

Bão lũ khiến 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương, 160 nhà đã bị sập, đổ và trên 154.800 nhà hư hỏng, tốc mái, gần 58.000 nhà ngập.

Trên 51.200ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; hơn 1.600 con gia súc, 405.300 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Gần 13.500ha thủy sản bị thiệt hại.

Trên 1.400 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại và gần 65.000 cây xanh ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị bị gãy, đổ…

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết các địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; đồng thời sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ.

Các địa phương cũng đã bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, khắc phục, sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế và các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở…