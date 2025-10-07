Doanh nghiệp Anh đồng hành với Việt Nam xây dựng IFC và Net Zero

Sáng 7/10, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham Vietnam), tổ chức gặp gỡ báo chí để giới thiệu về Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh - Việt Nam 2025 lần đầu tiên sẽ diễn ra ngày 5/11 tới tại TPHCM. Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham Vietnam) đăng cai tổ chức.

Anh mong muốn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng IFC

Với chủ đề chính xoay quanh Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TPHCM và Năng lượng tái tạo, sự kiện khẳng định mong muốn của Chính phủ Anh và cộng đồng doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trên hành trình phát triển.

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM, cho biết vốn đầu tư của Anh vào Việt Nam trong năm qua đã tăng 36%, đưa Anh trở thành một trong những nhà đầu tư châu Âu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại thị trường Việt Nam.

Xuất khẩu của Anh sang Việt Nam cũng tăng hơn 40% kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do song phương (UKVFTA) có hiệu lực, đặc biệt ở các lĩnh vực dược phẩm, máy móc và dịch vụ chuyên nghiệp. Ngược lại, Việt Nam cũng gia tăng đáng kể xuất khẩu sang Anh ở các ngành điện tử, dệt may và nông nghiệp bền vững.

“Thương mại song phương của chúng ta đã tăng hơn ba lần trong thập kỷ qua, hiện vượt mức 9 tỷ bảng Anh mỗi năm. Hướng về tương lai, tiềm năng tăng trưởng còn to lớn hơn nữa khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp tận dụng được điều kiện thương mại thuận lợi từ UKVFTA và CPTPP,” bà Smith nhấn mạnh.

Các diễn giả BritCham tham gia họp báo ngày 7/10 giới thiệu về Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh - Việt Nam 2025 (Ảnh: Trần Mạnh)

Một trong hai trụ cột thảo luận chính của hội nghị là chiến lược xây dựng TPHCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế mang tầm khu vực. Đây là mục tiêu đã được Chính phủ Việt Nam khẳng định và đang nhận được sự quan tâm, đồng hành từ phía Anh - quốc gia có kinh nghiệm lâu đời với London, một trong những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Trong nhiều thập kỷ, Vương quốc Anh đã khẳng định vị thế toàn cầu nhờ London - một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới. Kinh nghiệm quý báu này sẽ được Chính phủ Anh và các định chế tài chính chia sẻ với Việt Nam trong tiến trình xây dựng IFC tại TPHCM.

Các cuộc đối thoại cấp cao trong tháng 9 vừa qua, như Hội nghị Anh - Việt về IFC tại Hà Nội và bàn tròn chuyên đề tại TPHCM, cho thấy nỗ lực hai bên trong việc thiết lập nền tảng pháp lý, chuẩn mực quản trị và cơ chế giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế. Đây được coi là yếu tố then chốt để IFC TPHCM vận hành thành công và có thể cạnh tranh với các trung tâm tài chính trong khu vực.

Bà Alexandra Smith nhấn mạnh: “Chính phủ Anh tự hào là đối tác đáng tin cậy của Việt Nam, đặc biệt trong Kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Chúng tôi cam kết thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững, số hóa, tăng trưởng xanh và tài chính - những nền tảng quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.”

Năng lượng tái tạo - điểm giao thoa chiến lược

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, nhấn mạnh rằng việc Chính phủ Việt Nam quyết tâm xây dựng IFC, cũng như việc thị trường chứng khoán Việt Nam có cơ hội nâng hạng được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quốc tế. Để IFC trở thành hiện thực, Việt Nam cần song hành cả cải cách thể chế lẫn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời kết nối với hệ thống vốn toàn cầu.

Không chỉ Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp Anh tại Việt Nam cũng bày tỏ cam kết hợp tác lâu dài. Ông Matt Ryland, Giám đốc Điều hành BritCham Vietnam, cho biết: “BritCham mong muốn sự kiện này trở thành diễn đàn thường niên, nơi doanh nghiệp Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững. Đây là nền tảng để xây dựng những quan hệ đối tác và khoản đầu tư hiệu quả giữa hai quốc gia.”

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nirukt Sapru, Chủ tịch Jardine Matheson tại Việt Nam, khẳng định: “Trong hơn 30 năm, chúng tôi đã phát triển sâu rộng tại Việt Nam. Quan hệ đối tác bền vững không chỉ dừng ở kinh doanh, mà còn phải mang lại lợi ích cho xã hội. Hội nghị lần này, đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác chiến lược Anh - Việt, là nền tảng để hoạch định giai đoạn hợp tác tiếp theo.”

Song song với IFC, năng lượng tái tạo là trụ cột chiến lược thứ hai được hội nghị năm nay lựa chọn. Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ tại COP26 về việc đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc huy động công nghệ và tài chính từ các đối tác quốc tế, trong đó có Anh, là yếu tố quyết định.

Anh hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về điện gió ngoài khơi, với kinh nghiệm triển khai dự án quy mô lớn, cùng hệ thống tài chính xanh phát triển mạnh. Việc kết nối công nghệ và nguồn lực từ Anh với tiềm năng tự nhiên dồi dào của Việt Nam - đặc biệt dọc dải bờ biển dài hơn 3.000 km - được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng một cách hiệu quả và bền vững.

Doanh nghiệp Anh như Swire Coca-Cola, AstraZeneca, hay HSBC đều đã khẳng định sẵn sàng tham gia, từ khía cạnh sản xuất sạch, quản lý chuỗi cung ứng xanh đến giải pháp vốn cho các dự án tái tạo.

Với Unilever, đại diện là ông Ankush Wadehra, Tổng Giám đốc Ngành hàng Chăm sóc cá nhân khu vực châu Á Mở rộng, thông điệp được gửi đi rõ ràng: “Chúng tôi không chỉ giới thiệu những thành tựu ESG toàn cầu, mà mong muốn cùng kiến tạo tương lai bền vững với đối tác Việt Nam. Hợp tác liên ngành và đối thoại cởi mở là chìa khóa để mở ra giải pháp năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn.”