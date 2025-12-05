Đoàn thanh niên EVNGENCO2 chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ tại Trung Bộ

Hai chương trình tình nguyện trọng điểm được thực hiện trong giai đoạn này đã thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ Tổng công ty Phát điện 2.

Đội xung kích hỗ trợ sửa chữa điện của Đoàn thanh niên EVNGENCO2 (Ảnh: EVNGENCO2).

Thành lập Đội Xung kích hỗ trợ sửa chữa điện cho các hộ dân khó khăn

Đoàn thanh niên EVNGENCO2 đã thành lập Đội Xung kích gồm 18 đoàn viên đến từ các đơn vị thành viên.

Trong thời gian 1 tuần (từ ngày 1/12 đến 7/12), đội hình đã trực tiếp đến các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, hỗ trợ kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện sau bão cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, dự kiến số lượng bao gồm: 10 hộ ở xã Hòa Thịnh, 4 hộ ở xã Phú Hòa 1, 5 hộ ở Xã Phú Hòa 2 và có thể tiếp tục hỗ trợ thêm các hộ gia đình khác trong khu vực trong điều kiện cho phép.

Các đoàn viên đã khẩn trương khảo sát, thay thế dây dẫn, kiểm tra an toàn điện trong gia đình, khôi phục hệ thống điện sinh hoạt giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong điều kiện thời tiết thất thường, đường sá vẫn còn ngập cục bộ, di chuyển chưa thuận lợi nhưng các đoàn viên trẻ vẫn kiên trì “đi từng nhà - hỗ trợ từng hộ”, giúp người dân sớm khôi phục sinh hoạt.

Hoạt động không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn điện sau mưa lũ mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người thợ điện trong mắt cộng đồng.

“Nụ cười của bà con khi đèn sáng trở lại là nguồn động lực lớn nhất, tiếp thêm niềm tin và nhiệt huyết cho những người thợ điện trẻ chúng tôi trên hành trình thiện nguyện”, anh Nguyễn Huỳnh Phúc, Trưởng nhóm xung kích EVNGENCO2, chia sẻ (Ảnh: EVNGENCO2).

Những bát mì ăn vội đã trở thành kỷ niệm khó quên của Đội Xung kích (Ảnh: EVNGENCO2).

Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, hành trình của Đội Xung kích còn được sưởi ấm bởi tình cảm chân thành từ người dân địa phương. Những đêm mưa rét, khi các đoàn viên vẫn miệt mài làm việc để khôi phục điện cho kịp tiến độ, bà con đã chuẩn bị những tô mì nóng, ấm trà gừng hay vài gói bánh gửi tặng. Những nghĩa cử giản dị ấy trở thành nguồn động viên lớn, tiếp thêm sức mạnh để các đoàn viên tiếp tục nỗ lực hỗ trợ cộng đồng giữa lúc khó khăn nhất.

Tổ chức quyên góp và phối hợp trao quà cho người dân vùng lũ

Song song với lực lượng xung kích trực tiếp tại hiện trường, Đoàn thanh niên EVNGENCO2 còn phát động chương trình quyên góp nằm trong chuỗi hoạt động “Tình đồng nghiệp - Nghĩa đồng bào” do Đoàn thanh niên EVN phát động.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đoàn viên các đơn vị, thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái của người lao động ngành điện nói chung và Tổng công ty Phát điện 2 nói riêng.

Đoàn thanh niên EVN trao hỗ trợ cho người dân địa phương khắc phục hậu quả do mưa bão (Ảnh: EVNGENCO2).

Theo đó, Đoàn thanh niên EVNGENCO2 đã ủng hộ 20 triệu đồng tiền mặt; tổ chức vận động quần áo, ba lô, sách vở trong đoàn viên thanh niên toàn tổng công ty; làm đầu mối phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong công tác vận chuyển, liên hệ địa phương và trao quà.

Không chỉ tham gia quyên góp, lực lượng Đoàn thanh niên EVNGENCO2 còn trực tiếp đảm nhận việc chuẩn bị phương tiện, hậu cần và đồng hành cùng đoàn công tác của EVN trao tặng quà đến tận tay người dân. Hoạt động diễn ra khẩn trương, đúng nhu cầu và đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết còn nhiều phức tạp.

Lực lượng đoàn viên thanh niên phân loại quần áo và đóng gói cẩn thận trước khi vận chuyển về điểm tập kết (Ảnh: EVNGENCO2).

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ EVNGENCO2

Hai chương trình tình nguyện được triển khai đồng thời đã thể hiện rõ tinh thần “xung kích - tình nguyện - vì cộng đồng” của tuổi trẻ EVNGENCO2. Trong bối cảnh thiên tai bất thường, lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò quan trọng trong công tác hỗ trợ địa phương, góp phần chia sẻ khó khăn và giúp người dân sớm ổn định sau bão lũ.

Hình ảnh đẹp của “người EVN” sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng bà con (Ảnh: EVNGENCO2).

Những nỗ lực này cũng khẳng định trách nhiệm xã hội của Tổng công ty Phát điện 2, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về văn hóa “người EVN” - tận tâm, nghĩa tình và luôn đồng hành cùng cộng đồng.