Điện lực TPHCM phát động cuộc thi viết tiết kiệm điện lần 3 năm 2025

Tiếp nối thành công từ cuộc thi viết tiết kiệm điện từ những năm trước, Tổng công ty Điện lực TPHCM phát động cuộc thi viết tiết kiệm điện thành thói quen lần 3 năm 2025 với chủ đề "An toàn - tiết kiệm, kinh nghiệm sẻ chia".

Theo Ban tổ chức, cuộc thi là sân chơi khuyến khích cộng đồng chia sẻ suy nghĩ, trải nghiệm và sáng kiến trong việc sử dụng điện thông minh, an toàn, tiết kiệm. Mỗi tác phẩm dự thi là một câu chuyện sinh động, độc đáo, gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Cuộc thi góp phần lan tỏa ý thức tiêu dùng điện có trách nhiệm, khơi dậy sự sáng tạo trong cộng đồng nhằm tìm ra giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Thông qua các bài viết tuyên truyền trên nền tảng số, chương trình trở thành kênh truyền thông hữu hiệu, phổ biến kiến thức tiết kiệm điện đến đông đảo công chúng.

Những câu chuyện thực tế không chỉ nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tiêu dùng điện thông minh, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh ngành điện hiện đại, thân thiện, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ hội nhập số.

Ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM - cho biết: "Để đảm bảo công tác cung cấp điện phụ vụ cho người dân và doanh nghiệp tại TPHCM, Tổng công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa khô và cả năm 2025.

Kế hoạch cung cấp điện mùa khô và cả năm 2025 được Tổng công ty Điện lực TPHCM xây dựng chặt chẽ, bao gồm việc rà soát, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện trước thời gian cao điểm nắng nóng để đảm bảo vận hành an toàn, liên tục. Đồng thời, các công trình đầu tư xây dựng trạm điện, lưới điện được đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng nhu cầu hạ tầng điện cho TPHCM".

Song song đó, Tổng công ty cũng phối hợp với các cơ quan báo chí để tuyên truyền về sử dụng điện an toàn - tiết kiệm góp phần nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong cộng đồng nhằm hạn chế thấp nhất các sự cố cháy nổ có nguyên nhân do điện.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp Tổng công ty Điện lực TPHCM tổ chức cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen". Trong 2 năm qua đã có hơn 1.000 tác phẩm từ khắp các tỉnh thành đất nước gửi về tham dự và được bạn đọc yêu thích nhất bởi tính thực tiễn, gần gũi và cả về hiệu quả kinh tế mang lại trong việc ứng dụng của khách hàng sử dụng điện.

Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi (Ảnh: BTC).

Với chủ đề "An toàn, tiết kiệm - kinh nghiệm sẻ chia", cuộc thi lần này mong muốn khách hàng không chỉ chia sẻ các giải pháp tiết kiệm điện mà còn là các cách thức đảm bảo sử dụng điện an toàn, hiệu quả nhằm giảm thiểu tai nạn điện, sự cố cháy nổ có nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp do điện, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng xã hội trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm để trở thành thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Đối tượng dự thi gồm: tất cả công dân Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp đang là khách hàng sử dụng điện, ngoại trừ cán bộ, nhân viên của báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TPHCM.

Tác phẩm dự thi dưới dạng bài viết phải được trình bày bằng tiếng Việt, không quá 800 chữ, đính kèm hình ảnh minh họa phù hợp. Nội dung cần là sáng tác mới, chưa từng công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội hay website cá nhân. Bài viết cần sử dụng ngôn ngữ trong sáng, chân thực, trình bày rõ ràng trên khổ giấy A4, đánh máy hoặc viết tay.

Năm nay, để bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại, Ban tổ chức tiếp nhận thêm hình thức dự thi video clip ngắn. Tác phẩm video phải được quay theo chuẩn khung ngang (1920x1080) hoặc dọc (1080x1920), định dạng MP4 hoặc MOV, chất lượng video đạt tối thiểu HD1080 trở lên và kèm âm thanh chất lượng từ 128bit trở lên, định dạng MP3, M4A hoặc WAV. Video không được chèn logo, watermark, ID TikTok hoặc các hiệu ứng từ phần mềm chỉnh sửa.

Âm nhạc sử dụng trong video chỉ được lấy từ ba nguồn hợp lệ: do người dự thi tự sáng tác (có chứng nhận bản quyền); thư viện âm thanh của YouTube (youtube.com/audiolibrary) hoặc EpidemicSound (epidemicsound.com). Trường hợp dùng nhạc từ nguồn khác, thí sinh phải cung cấp giấy phép sử dụng và thông tin chi tiết về nguồn.

Toàn bộ hình ảnh và âm thanh trong video phải do người dự thi tự ghi hình, ghi âm. Người dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền. Nếu vi phạm, Ban tổ chức có quyền hủy tác phẩm và thu hồi giải thưởng.

Khi gửi tác phẩm, thí sinh cần ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ. Đối với tác phẩm của tổ chức, đoàn thể, cần cung cấp thông tin đơn vị, địa chỉ và người đại diện.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 22/4 đến hết ngày 22/7. Tác phẩm có thể gửi qua email: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ Tòa soạn báo Thanh Niên, 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM (ghi rõ ngoài bìa thư: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện - Thành thói quen).

Về cơ cấu giải thưởng năm nay, Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm bài viết và video clip. Trong đó bài viết: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 25 giải khuyến khích và 2 giải tác giả truyền cảm hứng. Video clip gồm các giải: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 130 triệu đồng, cùng quà tặng và giấy khen từ Ban tổ chức.