Javata đưa vào hoạt động nhà máy hiện đại trong sản xuất chế biến thực phẩm

Dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại, tự động hoá

Nhà máy thực phẩm Javata ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Hướng tới tầm nhìn dài hạn, Javata đã xây dựng và phát triển nhà máy thực phẩm của mình theo hướng chuyên nghiệp, sử dụng máy móc hiện đại và tự động hóa. Từ những ngày đầu xây dựng, nhà máy thực phẩm Javata đã áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất và tuân thủ khắt khe khâu tuyển chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, tiêu chuẩn chất lượng cao.

Hiện nay, tất cả các sản phẩm mà Javata cung cấp ra thị trường đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất thực phẩm. Việc áp dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất khép kín không chỉ giúp tối ưu hoá quy trình sản xuất mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt, khi áp dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất sẽ giúp cho quá trình chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, đóng gói và bảo quản được khép kín. Từ đó, giúp gia tăng năng suất cũng như hạn chế những rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hệ thống đóng gói tự động tại nhà máy của Javata Foods

Để có thể sản xuất xúc xích đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, một loạt các thiết bị công nghệ hiện đại đã được đưa vào sử dụng. Quy trình sẽ được bắt đầu với máy rã đông để cắt thịt thành những miếng thịt có khối lượng nhỏ. Sau đó, sử dụng các máy xay thô để có thể xay nhỏ thịt nhỏ hơn để thuận lợi cho quy trình chế biến tiếp theo.

Thịt sẽ được chuyển vào máy xay mịn để trộn lẫn các nguyên liệu, gia vị để tạo thành nhũ tương. Cuối cùng, sẽ chuyển sang máy đùn xúc xích để định hình sản phẩm, và chuyển qua dây truyền không khói, hấp chín, cuối cùng là đóng gói hút chân không để có thể giữ được hương vị luôn tươi ngon.

Các sản phẩm nổi bật của thương hiệu Javata

Là một trong những đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm ngon, sạch, Javata đã cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng. Nổi bật trong đó phải kể đến:

Xúc xích tươi ZoZo

Là sản phẩm chủ lực của Javata, xúc xích tươi ZoZo nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng nhờ hương vị đặc trưng và chất lượng vượt trội. Được hấp chín đến 80%, ZoZo giữ trọn độ ngọt tự nhiên, độ giòn vừa phải và vị ngon nguyên bản của thịt gà tươi.

Xúc xích tươi ZoZo sự lựa chọn tiêu dùng Việt

ZoZo sử dụng thịt gà tươi kết hợp cùng các loại gia vị nhập khẩu cao cấp, tạo nên hương vị béo nhẹ, thanh, mang đến trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn: thơm nhẹ, mềm ngọt.

Xúc xích Đức đậm chất Âu

Xúc xích Đức Javata tinh hoa ẩm thực

Xúc xích Đức Javata là sự kết tinh giữa tinh hoa ẩm thực châu Âu và quy chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Javata. Sản phẩm được chế biến từ thịt heo và thịt gà xay nhuyễn, kết hợp cùng các loại gia vị nhập khẩu đặc trưng, tạo nên hương vị đậm đà, thơm ngậy và đầy cuốn hút.

Xúc xích có vỏ ngoài mỏng, khi chế biến vàng óng, căng mọng và dậy mùi hấp dẫn. Phần nhân bên trong mềm mịn, thấm vị, xen lẫn vị hong khói, hương thảo mộc đặc trưng, đúng vị xúc xích Đức truyền thống.

Dù được chiên, nướng hay hấp, xúc xích Đức Javata vẫn giữ được độ ngon ổn định, thích hợp dùng trong các bữa tiệc, bữa ăn gia đình hoặc làm món ăn nhanh tiện lợi.

Dồi sụn Hà Thành

Dồi sụn Hà Thành của Javata là sự kết tinh giữa hương vị truyền thống và công nghệ chế biến hiện đại. Với nguyên liệu chọn lọc kỹ càng từ thịt tươi sạch kết hợp cùng sụn giòn sật, sản phẩm mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo, đậm đà bản sắc Hà Nội xưa.

Dồi được tẩm ướp theo công thức gia truyền, sau đó chế biến trên dây chuyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ trọn vị thơm ngon và độ giòn hấp dẫn. Khi thưởng thức, lớp vỏ bên ngoài vàng ruộm, căng mọng, bao bọc nhân thịt sụn mềm – giòn – béo hài hòa, khiến người ăn khó quên. Sản phẩm phù hợp dùng trong các bữa ăn gia đình, tiệc nhỏ hay kinh doanh quán ăn.

Lạp xưởng Hà Khẩu

Lạp xưởng Hà Khẩu đậm vị lạp xưởng truyền thống

Lạp xưởng Hà Khẩu của Javata là phiên bản cao cấp, khác biệt so với các loại lạp xưởng truyền thống. Sản phẩm nổi bật với kết cấu đặc trưng gồm những thớ thịt nạc mềm xen kẽ mỡ hạt lựu trong veo, tạo độ béo ngậy nhưng không ngấy.

Xúc xích ăn liền Zozo

Xúc xích ăn liền Zozo có rất nhiều loại, được làm từ thịt, gà, heo, bò... tùy theo mỗi vị mà có nhiều dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Với công nghệ tiệt trùng ở nhiệt độ 121-124 độ.

Xúc xích ăn liền vị heo, vị bò ngon miệng, tiện lợi, an toàn cho sức khoẻ

Với thiết kế nhỏ gọn, dễ mang theo, Zozo trở thành lựa chọn lý tưởng trong nhiều tình huống: một món ăn vặt ngon miệng cho trẻ nhỏ, một bữa phụ nhanh gọn cho học sinh – sinh viên, hay nguồn bổ sung năng lượng tiện lợi cho người lớn khi bận rộn

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc sản xuất thực phẩm của công ty Javata đã mang đến nhiều sản phẩm chất lượng. Các sản phẩm cung cấp ra thị trường nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng. Trong tương lai, Javata cho biết sẽ có thêm nhiều sản phẩm chất lượng ra mắt khách hàng.