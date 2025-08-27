Kobler góp mặt tại phân khu “Đầu tàu kinh tế” ở Triển lãm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trong khuôn khổ triển lãm “80 năm Thành tựu kinh tế - xã hội” với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Kobler góp mặt ở phân khu “Đầu tàu kinh tế”. Đây là nơi quy tụ các thương hiệu quốc gia tiêu biểu, đại diện cho sức mạnh phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong bức tranh hội nhập.

Trung tâm Triển lãm quốc gia (Ảnh: VNEC).

Gian hàng Kobler được thiết kế lấy cảm hứng từ tinh thần chuẩn xác, chất lượng cao và bền bỉ của Đức, kết hợp với phong cách hiện đại, mang đến không gian trải nghiệm mở và trực quan. Kiến trúc mở bốn mặt tiền giúp tối ưu khả năng tiếp cận từ nhiều hướng, tông màu thương hiệu đen - đỏ - vàng sang trọng tạo điểm nhấn nhận diện mạnh mẽ.

Phân khu đầu tàu kinh tế tại triển lãm 80 năm thành tựu kinh tế - xã hội (Ảnh: VNEC).

Kobler là tập đoàn vật liệu xây dựng đến từ Đức, gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2022 với dòng sản phẩm sàn thạch anh chuẩn Đức. Từ khi hiện diện, Kobler đã không ngừng khẳng định vị thế nhờ sự khác biệt về chất lượng, độ bền và tính thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các công trình hiện đại tại Việt Nam.

Với tầm nhìn dài hạn, Kobler không chỉ mang sản phẩm đến thị trường, mà còn mang theo giá trị Đức - tinh thần chuẩn xác, kiên định và đẳng cấp đến với người tiêu dùng Việt.

Phối cảnh khu vực trưng bày Kobler tại phân khu “Đầu tàu kinh tế” (Ảnh: Kobler).

Chia sẻ về sự kiện, ông Vũ Khánh Toàn - cố vấn cấp cao của hãng - cho biết: “Là doanh nghiệp toàn cầu của mọi quốc gia hiện diện, chúng tôi vinh dự khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại này, nơi tôn vinh chặng đường 80 năm đầy tự hào của Việt Nam. Triển lãm là cơ hội để Kobler giới thiệu sản phẩm mang cả dấu ấn của phương Tây và phương Đông đến đông đảo khách hàng và đối tác, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Chúng tôi tin rằng những giá trị mà Kobler mang lại sẽ góp phần xây dựng không gian sống thịnh vượng hiện đại, an toàn và bền vững cho người Việt”.

Bên cạnh Triển lãm thành tựu đất nước, khách tham quan còn có thể hòa mình vào chuỗi hoạt động sôi động của chuỗi sự kiện chào mừng như chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” (31/8), diễn đàn doanh nghiệp Hà Nội - TPHCM (4/9), lễ bế mạc triển lãm (5/9)... Mỗi sự kiện mang một dấu ấn riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng và hấp dẫn, đồng thời khắc họa rõ nét hành trình 80 năm phát triển mạnh mẽ, rạng rỡ của Việt Nam.