Đằng sau tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ngân hàng MB

Ông lớn nhưng sở hữu tốc độ của một startup

Trong thế giới kinh doanh hiện đại, tốc độ và sự đổi mới là yếu tố sống còn, đặc biệt với các startup. Họ không có bộ máy cồng kềnh, mà vận hành dựa trên tinh thần “thử và sai”, liên tục thử nghiệm và cải tiến sản phẩm. Tư duy Design Thinking (tư duy thiết kế) giúp các startup tìm ra những vấn đề cốt lõi của người dùng, từ đó phát triển giải pháp một cách nhanh chóng.

Các mô hình như “sandbox” (mô hình thử nghiệm trong phạm vi nhỏ) cho phép thử nghiệm ý tưởng mới mà không gặp rủi ro lớn, sẵn sàng thay đổi để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tốc độ, sự linh hoạt và tinh thần dấn thân ấy đã trở thành hình mẫu được nhiều doanh nghiệp lớn áp dụng.

Các ngân hàng lớn hiện tại đang học hỏi mô hình gọn nhẹ của các starup để thúc đẩy tăng trưởng (Ảnh: Sprak Design).

Tư duy này đã không còn giới hạn trong lĩnh vực công nghệ. Ngay cả ngành tài chính, vốn nổi tiếng với những quy trình chặt chẽ và thận trọng, cũng đã chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc. Tại Mỹ, các ngân hàng như JP Morgan Chase hay Citi Group đã thành lập các Trung tâm sáng tạo để phát triển sản phẩm với tốc độ startup. Tại châu Á, DBS Bank của Singapore cũng trở thành hình mẫu khi áp dụng văn hóa "fail fast" (thất bại nhanh) để liên tục tung ra các dịch vụ số hóa đột phá. Điều này cho thấy, sự nhanh nhẹn và khả năng thích ứng là chìa khóa để tồn tại trong kỷ nguyên số, bất kể quy mô doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, là một trong những ngân hàng hàng đầu, với tổng tài sản vượt triệu tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã sớm xây dựng Innovation Lab (Trung tâm đổi mới sáng tạo) để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, học hỏi tư duy và xây dựng cả một bộ máy tinh gọn, liên tục tung ra các sản phẩm, dịch vụ số hóa với tốc độ hàng đầu thị trường.

Đơn cử, hưởng ứng cùng tinh thần yêu nước 80 năm ngày Quốc khánh, MB đã cho ra mắt combo (gói) vay ưu đãi dành riêng cho quân nhân vừa thể hiện sự tri ân, vừa phục vụ đúng nhu cầu của nhóm khách hàng đặc thù này.

Tốc độ ra sản phẩm của MB được đẩy mạnh nhờ bộ máy tinh gọn, làm việc hiệu quả (Ảnh: MB).

Trước đó, khi Nghị định 70 về xuất hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh được ban hành, MB cũng đã triển khai ứng dụng mSeller - giải pháp giúp người bán lập hóa đơn ngay trên điện thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tuân thủ quy định mà không cần trang bị thiết bị chuyên dụng.

Sự chuyển mình nhanh chóng này không chỉ thay đổi vị thế của MB mà còn là minh chứng rõ ràng cho việc ngay cả những định chế tài chính hàng đầu cũng có thể vận hành nhanh gọn như một startup.

Ứng dụng cách vận hành của startup công nghệ

Trong tập đầu tiên của chuỗi Vodcast MB InnoWave mới đây, ông Phạm Như Ánh - CEO Ngân hàng MB - đã lần đầu phác họa cỗ máy vận hành mạnh mẽ bên trong ngân hàng MB, nơi sự kết hợp giữa công nghệ, tư duy và văn hóa đã tạo nên sức bật không ngừng. Ông ví MB như “một startup quy mô lớn, với lợi thế của một “người khổng lồ” nhưng lại sở hữu tốc độ cải tiến hàng đầu thị trường.

Sự nhanh nhạy này bắt nguồn từ việc áp dụng tư duy Design Thinking và mô hình Agile Team (Nhóm làm việc theo phương pháp linh hoạt, thích ứng nhanh). Thay vì quy trình cứng nhắc, các nhóm nhỏ tại MB hoạt động linh hoạt, tập trung vào việc thử nghiệm các ý tưởng mới trong môi trường kiểm soát rủi ro (sandbox).

Đây là cơ chế cho phép người MB liên tục “thử và sai” ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng, đảm bảo sự cân bằng giữa tốc độ cải tiến và an toàn hệ thống. Triết lý “sai nhanh, sửa nhanh” không chỉ được chấp nhận mà còn được khuyến khích, giúp tổ chức và con người trưởng thành nhanh hơn.

CEO Phạm Như Ánh chia sẻ về các cơ chế và tư duy đổi mới sáng tạo được áp dụng tại MB trong chuỗi Video Podcast MB InnoWave (Ảnh: MB).

Chính nhờ việc xây dựng một lõi công nghệ mạnh mẽ và chủ động, các sản phẩm của MB đã tạo ra sự khác biệt khó sao chép. Tiêu biểu là bộ sưu tập thẻ Hi Collection ra mắt năm 2022 - sản phẩm tích hợp cả thẻ ATM và thẻ tín dụng trên cùng một con chip. Trong khi nhiều ngân hàng khác sử dụng hai chip riêng biệt, thì công nghệ “một chip” của MB đã chứng minh khả năng kết hợp công nghệ và thiết kế để tạo ra giá trị tức thời cho người dùng.

Các sản phẩm của MB được sáng tạo dựa trên công nghệ nên có sự khác biệt độc đáo (Ảnh: MB).

"InnoWave" - chuỗi video podcast do MB thực hiện, chia sẻ các câu chuyện về Đổi mới - Sáng tạo và những chủ đề thiết thực liên quan đến tài chính - kinh doanh.

Số đầu tiên, với sự dẫn dắt của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, khách mời đặc biệt - CEO MB Phạm Như Ánh, lần đầu chia sẻ câu chuyện ứng dụng Design thinking để định hình đổi mới từ bên trong doanh nghiệp, cũng như bí quyết độc đáo để trở thành giám đốc chi nhánh trẻ nhất của ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.

