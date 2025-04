Điện lực TPHCM kêu gọi sử dụng điện tiết kiệm

Thời tiết càng nóng, tiêu thụ điện càng cao

Theo quy luật thời tiết, quý II hằng năm tại khu vực TPHCM luôn là giai đoạn cao điểm nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn 37-40 độ C, số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn, thậm chí cả thời gian ban đêm. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cũng tăng lên, chủ yếu do sử dụng nhiều các thiết bị giải nhiệt, làm mát, đặc biệt là máy lạnh.

Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ điện tại TPHCM trong mùa nắng nóng năm 2025 có xu hướng gia tăng so với năm 2024. Nguyên nhân chính đến từ sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế thành phố, kết hợp với các yếu tố thời tiết đặc trưng trong giai đoạn chuyển mùa.

Số liệu phân tích sản lượng điện tiêu thụ tại TPHCM tính đến ngày 21/4/2025 cho thấy trong tháng 3, sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày toàn thành phố đạt 89,03 triệu kWh/ngày, cao hơn 1,3% so với cùng kỳ 2024. Dự kiến tháng 4 sẽ đạt hơn 100 triệu kWh/ngày. Ngoài ra, tháng 4 có 2 đợt nghỉ lễ dài ngày là Giỗ tổ Hùng Vương và Đại lễ 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, vì vậy, dự báo sản lượng điện tiêu thụ trong tháng 4 sẽ tăng lên rất cao.

Nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ điện, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Khi nhiệt độ tăng cao, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, và tủ lạnh tăng mạnh, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể.

Đối với hộ gia đình, điều hòa không khí có thể chiếm tới 50% tổng điện năng vào mùa nóng, nhất là khi nhiệt độ vượt ngưỡng 35⁰C. Ngoài ra, tủ lạnh và các thiết bị điện khác cũng hoạt động nhiều hơn để duy trì hiệu suất, làm tăng mức tiêu thụ điện 20-30% so với các tháng còn lại.

Trong sản xuất, các nhà máy phải vận hành hệ thống làm mát công nghiệp liên tục để đảm bảo điều kiện làm việc, dẫn đến mức tiêu thụ điện tăng 10-15%. Nhiệt độ cao cũng ảnh hưởng đến hiệu suất máy móc, khiến doanh nghiệp phải tiêu hao nhiều điện hơn để duy trì hoạt động ổn định.

Do đó, các giải pháp tiết kiệm điện như sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, tối ưu hệ thống làm mát trong doanh nghiệp, tận dụng năng lượng tái tạo là rất quan trọng, không chỉ giúp giảm chi phí mà còn góp phần đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định trong những tháng cao điểm.

Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để hạn chế tiền điện tăng cao

Tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho người dân và doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Để đạt được hiệu quả cao trong việc sử dụng điện, nhất là với các thiết bị làm mát, Tổng công ty Điện lực TPHCM khuyến cáo người dân, doanh nghiệp khi sử dụng thiết bị làm mát nên chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng, ưu tiên các thiết bị có nhãn năng lượng hiệu suất cao hoặc công nghệ Inverter, giúp giảm tiêu thụ điện năng đáng kể.

Khi sử dụng, người dân nên đặt nhiệt độ máy lạnh ở mức 26-28⁰C và sử dụng chế độ quạt gió để tiết kiệm điện bởi mỗi độ tăng thêm có thể giảm tiêu thụ điện khoảng 3-5%. Thực hiện vệ sinh và bảo trì thiết bị làm mát thường xuyên để đảm bảo hoạt động hiệu quả và kéo dài tuổi thọ.

Tận dụng hệ thống làm mát tự nhiên sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí điện mùa nóng.

Người dùng nên tận dụng nguồn làm mát tự nhiên, mở cửa sổ vào buổi sáng sớm và chiều tối để đón gió mát, giảm nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát. Song song đó, sử dụng rèm cửa, phim cách nhiệt hoặc sơn cách nhiệt để giảm nhiệt độ bên trong, giúp giảm tải cho thiết bị làm mát. Trồng nhiều cây xanh xung quanh nhà có thể tạo bóng mát và giảm nhiệt độ môi trường, góp phần làm mát tự nhiên.

Tổng công ty Điện lực TPHCM cũng kêu gọi mọi người, mọi nhà thay đổi thói quen sử dụng điện như đảm bảo tắt hoàn toàn các thiết bị điện khi không cần thiết để tránh lãng phí điện năng; cài đặt chế độ hẹn giờ cho máy lạnh và các thiết bị làm mát khác để chúng tự động tắt khi không cần thiết; cài đặt và sử dụng App EVNHCMC, thường xuyên truy cập tổng đài đa kênh để theo dõi chỉ số điện tiêu thụ, so sánh chỉ số tiêu thụ của các tháng, của cùng kỳ…, qua đó điều chỉnh hợp lý hành vi sử dụng điện

Các doanh nghiệp nên thực hiện tiết giảm công suất vào các tháng cao điểm khi hệ thống khó khăn trong cung ứng điện và theo thông báo của đơn vị điện lực, tham gia các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện (DR) khi có thông báo và lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà.

Dự báo sản lượng điện tiêu thụ tại TPHCM sẽ đạt mức đỉnh điểm vào cuối tháng 4 và tháng 5. Để đảm bảo công tác cung cấp điện phụ vụ cho người dân và doanh nghiệp, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa khô và cả năm 2025. Kế hoạch cung cấp điện mùa khô và cả năm 2025 được xây dựng chặt chẽ, bao gồm việc rà soát, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện trước thời gian cao điểm nắng nóng để đảm bảo vận hành an toàn, liên tục.

Đồng thời, các công trình đầu tư xây dựng trạm điện, lưới điện được đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng nhu cầu hạ tầng điện cho TPHCM. Ngành điện TPHCM cũng kêu gọi người dân và doanh nghiệp cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để không chỉ giảm chi phí tiền điện mà còn đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.