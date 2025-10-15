Dịch vụ thu mua phế liệu trọn gói, giá cạnh tranh

Với tiêu chuẩn “Nhanh chóng - minh bạch - an toàn”, Phế Liệu VN đã khẳng định vị thế trên thị trường, nhất là tại các khu vực công nghiệp trọng điểm ở TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh...

Công ty thu mua phế liệu - Phế Liệu VN (Ảnh: phelieuvn.com).

Hệ thống hạ tầng, năng lực thầu và quy trình vận hành chuyên nghiệp

Phế Liệu VN định vị là đối tác chiến lược chuyên thu mua phế liệu cho các doanh nghiệp, nhà xưởng và nhà máy sản xuất, có khả năng xử lý các lô hàng lớn từ vài tấn đến hàng trăm tấn. Để đáp ứng quy mô này, công ty đã đầu tư bài bản vào hệ thống hạ tầng, năng lực thầu và quy trình vận hành.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại: Với hệ thống xe cẩu, xe đầu kéo, thiết bị bốc dỡ chuyên dụng và cân điện tử chính xác, Phế Liệu VN đảm bảo năng lực tổ chức thu gom phế liệu linh hoạt 24/7, phù hợp với lịch trình sản xuất của nhà máy.

Khảo sát nhanh chóng: Tại TPHCM và các tỉnh lân cận, đội ngũ của Phế Liệu VN ưu tiên lịch khảo sát nhanh chóng; có chiết khấu hoa hồng cao dành cho người giới thiệu.

Hỗ trợ thủ tục tại khu công nghiệp: Với khách hàng trong khu công nghiệp, đơn vị hỗ trợ đầy đủ các thủ tục ra/vào cổng, xây dựng phương án an toàn lao động - phòng cháy chữa cháy, và sắp xếp quy trình bốc dỡ theo quy định của từng khu.

Hồ sơ pháp lý đầy đủ: Các giao dịch được chuẩn bị hồ sơ pháp lý chặt chẽ, bao gồm hợp đồng, hoá đơn VAT, biên bản nghiệm thu.

Thu mua phế liệu trọn gói theo nhu cầu nhà máy, nhà xưởng và doanh nghiệp

Danh mục của Phế Liệu VN được thiết kế bám sát nhu cầu phát sinh phế liệu tại nhà máy và công trình:

Thu mua kim loại đen: thu mua phế liệu sắt, thép, gang từ công trình, kết cấu, cơ khí; có phương án cắt khúc, cẩu bốc, cân xe tại chỗ.

Thu mua kim loại màu: đồng các loại (đồng cáp, đồng đỏ/vàng), nhôm (định hình, mạt tiện), chì, kẽm, niken… từ điện - điện tử, xi mạ, cơ khí chính xác.

Thu mua inox các loại: Thu mua đa dạng các mác inox như 304, 316, 201, 430… từ sản xuất cơ khí, linh kiện, thiết bị công nghiệp.

Hợp kim giá trị cao: carbide/WC (mũi khoan, dao phay), đồng - niken, thiếc hợp kim… phân loại sạch theo mác/hàm lượng.

Phế liệu công trình và giải thể nhà xưởng: Trọn gói thu mua khung kèo thép, tôn, dây cáp, thiết bị; đi kèm phương án đảm bảo an toàn lao động, che chắn và dọn dẹp hoàn trả mặt bằng.

Máy móc cũ - thiết bị công nghiệp: Khảo sát, tháo dỡ thu mua các loại máy móc, máy CNC, dây chuyền sản xuất thanh lý.

Phế Liệu VN Thu mua đa dạng các loại phế liệu số lượng lớn (Ảnh: phelieuvn.com).

Quy trình thu mua phế liệu 5 bước chuyên nghiệp của Phế Liệu VN:

Tiếp nhận thông tin của khách hàng: Công ty ghi nhận yêu cầu qua hotline/Zalo 0966 757 168, xác minh nhanh loại phế liệu, khối lượng và địa điểm.

Thẩm định và đánh giá phế liệu: Đội ngũ chuyên viên sẽ đến khảo sát tận nơi để thẩm định chất lượng, phân loại và đánh giá điều kiện thu gom thực tế.

Báo giá và thương thảo: Dựa trên kết quả thẩm định, công ty gửi báo giá phế liệu. Hai bên sẽ thương thảo và tiến hành ký kết hợp đồng mua bán.

Tiến hành thu mua: Đội ngũ nhân công và xe chuyên dụng sẽ đến thu gom nhanh chóng. Phế liệu được cân đo minh bạch bằng cân điện tử chính xác dưới sự giám sát của khách hàng.

Thanh toán và hoàn tất giao dịch: Ngay sau khi thu gom, công ty thanh toán 100% giá trị đơn hàng. Mọi chứng từ, hóa đơn được bàn giao đầy đủ và hoàn tất giao dịch.

Phế Liệu VN thu mua tận nơi, tháo dỡ vệ sinh sau thu gom (Ảnh: phelieuvn.com).

Lợi ích toàn diện khi hợp tác cùng Phế Liệu VN

Tối ưu tài chính qua việc chuyển đổi phế liệu tồn kho thành dòng tiền với giá cạnh tranh.

Giải phóng mặt bằng nhanh gọn, dọn dẹp và hoàn trả không gian kho bãi sạch sẽ.

Minh bạch trong cân đo, nghiệm thu với biên bản, hình ảnh đối chiếu và hồ sơ pháp lý đầy đủ.

An toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình về an toàn lao động, PCCC và xử lý chất thải.

Với quy trình chuyên nghiệp, Phế Liệu VN từng bước khẳng định vai trò là một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế tuần hoàn - ESG, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Phế Liệu VN

Hotline/Zalo: 0966 757 168

Email: info@phelieuvn.com

Website: https://phelieuvn.com

Địa chỉ thuế: 46/27 đường số 18, phu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM

Địa chỉ cơ sở: Số 386 Tỉnh lộ 10, Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM