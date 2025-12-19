Đưa T1 về Việt Nam, VPBank chinh phục giới trẻ bằng chiến lược sống cùng văn hóa đại chúng

Từ K-Pop đến eSports, VPBank đang chứng minh họ hiểu người trẻ, sống cùng văn hóa đại chúng và kiến tạo trải nghiệm chưa từng có.

Ngân hàng chinh phục khách hàng trẻ

Từ lúc VPBank công bố đưa đội hình T1 cùng Faker đến Việt Nam, đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng trẻ. Ngân hàng hòa vào nhịp sống giới trẻ thông qua chuỗi trải nghiệm văn hóa đại chúng.

Hàng triệu người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại chờ từng ngày T1 và Faker sang Việt Nam (Ảnh: VPBank).

Với hơn 30 triệu người hâm mộ Việt Nam và gần 640 triệu người chơi game eSports toàn cầu, lễ hội VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled là quyết định chiến lược để VPBank bước vào hệ sinh thái giải trí của khách hàng trẻ - những người đang định hình làn sóng văn hóa mới trong xã hội số.

Nếu G-DRAGON là biểu tượng trong âm nhạc và thời trang châu Á, thì T1 - với Faker ở trung tâm - chính là cái tên nổi bật trong eSports toàn cầu. Đưa đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử bộ môn Liên Minh Huyền Thoại về Việt Nam không chỉ là một cú hích truyền thông, mà còn cho thấy tầm nhìn tiên phong trong việc chinh phục cảm xúc của người trẻ.

Thay vì chạy theo một hướng tiếp thị rập khuôn, VPBank đang cho thấy năng lực nhìn nhận thị trường của mình một cách thấu đáo. Trong bối cảnh giới trẻ trở thành nhóm khách hàng mục tiêu quan trọng, các thương hiệu dần nhận ra rằng họ không thể áp dụng cùng một cách tiếp cận với mọi thế hệ. Điều người trẻ cần là sự hiện diện của thương hiệu trong những không gian mà họ đang sống và yêu thích.

Và đó chính là lý do VPBank đầu tư để đưa toàn bộ đội hình T1 - đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại 6 lần giành chức vô địch Chung kết thế giới - đến Hà Nội. Thương hiệu ngân hàng đang từng bước tạo nên một bản sắc không trộn lẫn: trẻ trung, táo bạo, thấu hiểu và dám hành động.

Cả đội hình T1 sang Việt Nam và có buổi gặp gỡ khán giả đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: VPBank).

Thương hiệu tài chính sống cùng văn hóa đại chúng

Không chỉ đầu tư vào sự xuất hiện, VPBank còn dồn lực cho trải nghiệm. Sự kiện VPBank Presents T1 in Vietnam - The Promise Fulfilled diễn ra trong hai ngày 20-21/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) với loạt hoạt động dành cho cộng đồng game thủ.

Ngày đầu tiên mở cửa miễn phí, mang đến không gian triển lãm, khu ẩm thực, hóa trang và các màn giao lưu. Ngày thứ hai - tâm điểm chương trình bao gồm trận giao lưu giữa T1 và tuyển Việt Nam, cùng buổi gặp gỡ người hâm mộ với sự tham gia của Faker, Doran, Keria, Oner và Peyz với hàng nghìn khán giả có mặt trực tiếp tại sự kiện và hàng triệu người hâm mộ online (trực tuyến).

VPBank còn thuê riêng một chuyến bay riêng để chở các thành viên T1 đến Việt Nam trong điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất. Linh vật phượng hoàng lửa ATI cũng được VPBank đưa sang cùng chuyến bay, gây ấn tượng với cộng đồng người hâm mộ T1.

T1 mang cúp sang trưng bày để các khán giả Việt có thể chiêm ngưỡng và người mở lời đề nghị chi trả cho mọi chi phí đều do VPBank khởi xướng. Thêm vào đó, MC Lee Sung-Hoon - gương mặt quen thuộc với fan T1 toàn cầu cũng tham gia dẫn chương trình. VPBank không chỉ tổ chức một sự kiện, mà là tạo nên một khoảnh khắc thực sự đáng nhớ.

T1 gửi lời chào đến người hâm mộ và háo hức cho chuyến sang Việt Nam.

Khách hàng sở hữu vé còn được nhận sản phẩm kỷ niệm độc quyền như áo thun Coolmate bản giới hạn, thư từ chính các thành viên T1 gửi tới người hâm mộ Việt được đóng khung ảnh đẹp mắt, quạt đập cổ vũ, túi tote, băng rôn cầm tay và thẻ ảnh thần tượng đủ bộ.

Tất cả những hoạt động trên khẳng định định vị mới của VPBank - không chỉ xuất hiện như một nhà tài trợ mà là nhà kiến tạo trải nghiệm. Ngân hàng đang đi theo định hướng xây dựng bản sắc thương hiệu từ chiều sâu văn hóa, từ việc kết nối thật sự với tâm lý, sở thích và thói quen tiêu dùng của khách hàng trẻ.

Sau G-DRAGON, nay là T1 - VPBank giúp hàng triệu người trẻ có cơ hội tiếp xúc gần hơn với thần tượng, kết nối với cộng đồng mình thuộc về, và khơi dậy những nguồn cảm hứng tích cực. Mỗi sự kiện không chỉ là một trải nghiệm, mà là bước đi tiếp theo trong hành trình tạo nên sự thịnh vượng tinh thần - một khái niệm ngày càng được khách hàng thế hệ mới đánh giá cao.

Khi thế giới ngày càng phẳng và cạnh tranh không còn nằm ở thông điệp quảng bá mà ở cảm xúc thương hiệu, VPBank đang chọn cách đi vào trái tim khách hàng. Với eSports, VPBank đã tạo thêm một “kênh giao tiếp” mới với một tập khách hàng hoàn toàn mới - nơi cảm xúc được ưu tiên, cộng đồng được kết nối, và thương hiệu được gắn bó tự nhiên trong từng khoảnh khắc vui vẻ, tự hào của người trẻ.

Đó không phải một chiến dịch đơn lẻ, đó là định hướng chiến lược, nơi thương hiệu tài chính sống cùng văn hóa đại chúng.