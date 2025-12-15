Tập đoàn MISA tái định vị thương hiệu với trụ cột chiến lược Agentic AI

Thành lập năm 1994, MISA hiện là tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam cung cấp các giải pháp chuyển đổi số ứng dụng AI cho cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Đại diện MISA cho biết, đơn vị đang đồng hành cùng gần 400.000 khách hàng tổ chức, gần 3,5 triệu cá nhân và hiện diện tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục nhiều thị trường yêu cầu cao trên thế giới.

Từ năm 2026, định vị thương hiệu của MISA là Tập đoàn tiên phong xây dựng Agentic AI cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các đơn vị hành chính sự nghiệp (Ảnh: MISA).

Bước vào kỷ nguyên số, MISA khẳng định vị thế là tập đoàn tiên phong phát triển AI theo định hướng AIaaS (AI như một dịch vụ) và AaaS (Agent như một dịch vụ), cung cấp các giải pháp Agentic AI giúp tổ chức tự vận hành 24/7.

Ông Lữ Thành Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn MISA - chia sẻ về định hướng chiến lược của MISA khi tái định vị thương hiệu (Ảnh: MISA).

Agentic AI sẽ tác động toàn diện đến các dòng sản phẩm của tập đoàn trong giai đoạn tới. Việc phát triển giải pháp được triển khai theo ba hướng chính.

Thứ nhất là chuyển đổi sản phẩm doanh nghiệp theo mô hình Agentic Enterprise. Thứ hai là chuyển đổi sản phẩm cho đơn vị hành chính sự nghiệp theo mô hình Agentic Public Administration. Thứ ba là xây dựng sản phẩm mới phục vụ dịch vụ công theo mô hình Agentic Public Service.

Trong đó, Agentic Enterprise được xác định là hình mẫu doanh nghiệp tự vận hành của tương lai. Các AI Agent sẽ đảm nhiệm vai trò phân tích, ra quyết định và thực thi trên toàn bộ chuỗi quy trình kinh doanh.

Không chỉ tự động hóa tác vụ, Agent còn có khả năng học hỏi, thích ứng liên tục và vận hành trong khuôn khổ mục tiêu chiến lược cũng như quy định pháp luật. MISA nhấn mạnh Agentic AI không thay thế con người.

Con người và Agent làm việc cùng nhau để tạo ra sự thành công của đơn vị, tổ chức. Con người sẽ đảm nhiệm vai trò giám sát và sáng tạo, còn Agent hỗ trợ vận hành.

Song song với định hướng sản phẩm, MISA cũng điều chỉnh chiến lược kinh doanh từ mô hình bán phần mềm truyền thống sang cung cấp phần mềm SaaS kèm lượng credit miễn phí để người dùng sớm hình thành thói quen làm việc với Agent.

Đây là bước đi quan trọng trong hành trình chuyển đổi MISA từ doanh nghiệp bán phần mềm sang doanh nghiệp bán trí thông minh, khi giá trị cốt lõi của sản phẩm nằm ở khả năng vận hành linh hoạt và sức mạnh tự động hóa của AI Agent.

Không chỉ tập trung vào khối doanh nghiệp, MISA mở rộng chiến lược Agentic AI sang lĩnh vực hành chính sự nghiệp thông qua mô hình Agentic Public Administration.

Tại đây, các AI Agent sẽ vận hành các quy trình nội bộ của cơ quan quản lý như kế toán, nhân sự, tài sản, tổng hợp và hành chính. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm tải cho đội ngũ công chức - viên chức và nâng cao hiệu suất quản trị.

Bên cạnh đó, MISA phát triển mô hình Agentic Public Service nhằm xây dựng những sản phẩm dịch vụ công có khả năng tự vận hành, từ đó giúp cơ quan quản lý cung cấp dịch vụ nhanh hơn, minh bạch hơn và cá nhân hóa cho từng công dân.

MISA xác định Agentic AI là trụ cột chiến lược định hình thế hệ sản phẩm tương lai (Ảnh: MISA).

Tái định vị thương hiệu - Bước chuyển tất yếu trong hành trình bước vào kỷ nguyên Agentic AI

Năm 2026 cũng là năm MISA triển khai thay đổi định vị thương hiệu nhằm phản ánh vai trò và tầm vóc mới của tập đoàn. MISA định vị thương hiệu mới là Tập đoàn MISA tiên phong xây dựng Agentic AI cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Đối với khối doanh nghiệp và hộ kinh doanh, giải pháp MISA AMIS trở thành hệ điều hành Agentic AI giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tự vận hành với đội ngũ Agents.

Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp, MISA phát triển nền tảng Agentic AI giúp nâng cao hiệu suất quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công nhanh hơn, minh bạch hơn và cá nhân hóa. Agentic AI là bước tiến mới đưa các hệ thống từ giai đoạn số hóa sang tự vận hành bằng Agent.

Năm 2026 sẽ là năm bản lề trong hành trình chuyển đổi chiến lược, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của Tập đoàn MISA trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển ứng dụng AI.

Với định hướng Agentic AI, MISA cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan nhà nước trong việc nâng cao năng suất, gia tăng lợi thế cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.