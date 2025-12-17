Văn Minh - 18 năm kiến tạo niềm tin, vị thế trên thị trường vận tải hành khách

Qua đó, đơn vị góp phần kết nối giao thương và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Chất lượng vượt trội, nâng tầm trải nghiệm dịch vụ xe khách giường nằm

Ngay từ bước đặt vé, để đáp ứng thói quen và nhu cầu khác nhau của khách hàng, Văn Minh triển khai các hình thức đặt vé: Kênh trực tuyến với tổng đài 1900 6467, website, zalo OA, nhân viên kinh doanh vé, một số nền tảng bán vé online (trực tuyến) khác và kênh trực tiếp với hơn 50 văn phòng giao dịch và đại lý bán vé tại Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Dù ở đâu hay bằng hình thức nào, hành khách đều có thể dễ dàng đặt vé để trải nghiệm dịch vụ xe giường nằm Văn Minh một cách nhanh chóng và an toàn.

Văn Minh cung cấp giải pháp di chuyển chất lượng cao trên tuyến Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị - Đà Nẵng (Ảnh: Văn Minh).

Thấu hiểu nhu cầu đa dạng của hành khách khi đi xe giường nằm, Văn Minh đã đưa vào vận hành 2 dòng xe giường nằm: Dòng xe phổ thông 32, 34 và 38 giường: mức giá hợp lý, tiện ích đầy đủ, phù hợp nhu cầu của nhiều khách hàng và dòng xe VIP 21 cabin: không gian riêng tư, sang trọng, tiện ích ngập tràn, phù hợp phân khúc khách hàng cao cấp.

Nhà xe xây dựng hệ thống điểm đón - trả linh hoạt trên các tuyến hoạt động, đi kèm dịch vụ trung chuyển đón - trả miễn phí tại các khu vực trọng điểm như Hà Nội (bao gồm cả sân bay Nội Bài), Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Dịch vụ trung chuyển miễn phí của Văn Minh (Ảnh: Văn Minh).

Đối với nhóm đối tượng hành khách đi thăm khám tại các bệnh viện tuyến trung ương hay sinh viên học tập tại các trường đại học tại Hà Nội, dịch vụ trung chuyển miễn phí tại Hà Nội đang là một điểm cộng lớn của Văn Minh trong hành trình di chuyển từ miền Trung ra Hà Nội.

Bên cạnh đó, để hành khách có không gian nghỉ ngơi và thư giãn trước hoặc sau chuyến đi, nhà xe Văn Minh đã bố trí các phòng chờ tiện nghi tại nhiều khu vực. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp khách hàng cảm thấy thoải mái và sẵn sàng cho mọi hành trình.

Văn Minh áp dụng các chính sách ưu đãi như giảm 40.000 đồng/vé cho sinh viên, thương - bệnh binh hay giảm 50% giá vé cho hành khách có chuyến đi trùng ngày sinh nhật.

Uy tín khẳng định bằng chất lượng và sự ghi nhận

Hành trình hơn 18 năm của Văn Minh được minh chứng bằng niềm tin và tình yêu của hàng triệu hành khách đối với thương hiệu. Đó là hơn 10 lần được vinh danh giải thưởng “Vô lăng vàng” - phần thưởng dành cho những đơn vị vận tải hay cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao ý thức nghề nghiệp, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh.

Ban lãnh đạo cùng các bác tài của Văn Minh được vinh danh giải thưởng “Vô lăng vàng” (Ảnh: Văn Minh).

Mỗi chuyến xe lăn bánh không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn là cam kết về chất lượng dịch vụ cùng sứ mệnh định hình và lan tỏa văn hóa xe khách văn minh như cái tên của thương hiệu.

