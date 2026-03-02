Đến “Vùng đất hạnh phúc” ABBank nhận thưởng vàng, iPhone 17 ProMax

Không chỉ là không gian trải nghiệm và chụp hình rực rỡ, “Vùng đất hạnh phúc” ABBank thực sự trở thành một lễ hội cuối tuần đúng nghĩa - nơi tiếng cười vang lên và quà tặng được trao cho người tham dự, gồm cả vàng 999.9 và iPhone 17 Pro Max.

Khách hàng bày tỏ sự vui mừng khi trúng vàng 999.9 (Ảnh: ABBank).

Khoảnh khắc vỡ òa khi những vị khách may mắn đầu tiên trúng vàng 999.9 trong khung giờ Happy Hour. “Đi chơi cuối tuần mà không ngờ mang vàng về thật”, một khách hàng may mắn chia sẻ. Nụ cười rạng rỡ của những khách tham gia chương trình là minh chứng rõ nhất cho sức hấp dẫn của “Vùng đất hạnh phúc”.

Khách hàng trúng thưởng iPhone 17 Pro Max (Ảnh: ABBank).

Không chỉ có quà tặng vàng, những chiếc iPhone 17 Pro Max đầu tiên tìm được chủ nhân tại sự kiện. Không khí tại “Vùng đất hạnh phúc” như bùng nổ khi MC xướng tên người trúng thưởng.

Sức hấp dẫn của “Vùng đất hạnh phúc” không dừng lại ở những phần quà giá trị. Điều khiến nhiều người thích thú còn là hành trình trải nghiệm được thiết kế như một “chuyến phiêu lưu cảm xúc”, từ khu “lưu dấu hạnh phúc” tới “mang hạnh phúc về nhà” ngập tràn niềm vui…

Người tham gia thưởng thức những ly trà sữa 10.000 đồng (Ảnh: ABBank).

Những trải nghiệm bình dị càng trở nên ý nghĩa hơn khi người tham dự có cơ hội sẻ chia cùng cộng đồng. Ngay khi người tham gia thưởng thức những ly trà sữa 10.000 đồng, số tiền tương ứng sẽ được ủng hộ cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

Bằng những trải nghiệm đó, “Vùng đất hạnh phúc” tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) và Công viên Bờ sông Sài Gòn luôn thu hút đông đảo người tham gia. Từ sáng đến tối, dòng người đổ về các khu trải nghiệm không ngớt, tạo nên một không gian lễ hội rực rỡ sắc màu và tràn đầy năng lượng.

Các gia đình đưa con đến trải nghiệm sự kiện (Ảnh: ABBank).

“Vùng đất hạnh phúc” thực sự trở thành điểm đến cho mọi người, đặc biệt là các gia đình nhỏ - khi niềm vui và xúc cảm của mỗi người ghé thăm đều được tỉ mỉ, tận tâm chăm chút.

“Khung giờ vàng” 15h-15h30 và 20h30-21h thu hút nhiều khách tham dự (Ảnh: ABBank).

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là hai “khung giờ vàng” 15h-15h30 và 20h30-21h mỗi ngày. Khi đồng hồ điểm giờ, cả không gian ngập tràn tiếng cổ vũ, cảm xúc hồi hộp và phấn khích.

Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, 4 chiếc iPhone 17 Pro Max cùng 12 phân vàng 999.9 tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn đã tìm được chủ nhân.

Sự kiện diễn ra thành công tại Hà Nội và TPHCM (Ảnh: ABBank).

Sau sự kiện thành công tại Hà Nội và TPHCM, Đà Nẵng sẽ là điểm đến tiếp theo của hành trình ABBank mang hạnh phúc lan tỏa khắp ba miền.

Khách hàng có thể ghé thăm “Vùng đất hạnh phúc” tại Công viên APEC (Đà Nẵng) trong hai ngày 7-8/3, để tận hưởng trọn vẹn một cuối tuần với quà tặng và những trải nghiệm khó quên, đồng thời có cơ hội sở hữu 2 chiếc iPhone 17 Pro Max cuối cùng và 6 phân vàng 999.9.

Truy cập Fanpage https://www.facebook.com/nganhanganbinh để theo dõi hành trình hạnh phúc mà ABBank sẽ liên tục mang đến cho khách hàng.