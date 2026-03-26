Đến lượt Dược Hậu Giang không đủ điều kiện là công ty đại chúng

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã chứng khoán: DHG) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, báo cáo về việc doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/3, Dược Hậu Giang hiện có 4.185 cổ đông. Trong đó, Taisho Pharmaceutical nắm giữ 51,01% vốn điều lệ. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu 43,31%. Như vậy, 2 cổ đông lớn đang nắm tổng cộng tới 94,32% cổ phần, khiến tỷ lệ cổ phiếu do các nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ chỉ còn 5,68%.

Với cấu trúc sở hữu này, doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu của Luật Chứng khoán, với quy định tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải được nắm giữ bởi ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn.

Trước đó, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) cũng đã có văn bản công bố thông tin về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Hiện Lọc hóa dầu Bình Sơn có tổng cộng 56.356 cổ đông, trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 56.355 cổ đông, tương đương tỷ lệ nắm giữ là 7,87%.

Từ cuối năm 2025, hàng loạt công ty lớn vướng vào vấn đề trên, chẳng hạn như Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã chứng khoán: BSC), PV GAS (mã chứng khoán: GAS), Tổng Công ty Khoáng sản TKV - Vimico (mã chứng khoán: KSV)...

Các trường hợp trên đều rơi vào diện không đáp ứng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Theo quy định, để duy trì tư cách công ty đại chúng, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Luật cũng quy định rõ, sau một năm kể từ thời điểm không còn đáp ứng điều kiện mà vẫn chưa khắc phục được, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đề nghị hủy tư cách công ty đại chúng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Khi bị hủy tư cách công ty đại chúng, cổ phiếu sẽ không còn đủ điều kiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cũng như không đủ điều kiện đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM, điều này gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông nắm giữ cổ phiếu.

Đáng chú ý, hiện các công ty trong trường hợp này chủ yếu là các doanh nghiệp quy mô lớn, đầu ngành với số lượng nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu lên đến hàng chục nghìn người.

Để ứng phó, các doanh nghiệp cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục báo cáo các cơ quan quản lý về vướng mắc trong điều kiện công ty đại chúng đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, chủ động xây dựng phương án tái cơ cấu vốn nhằm đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng theo quy định.