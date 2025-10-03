Đề xuất đánh thuế 0,1% khi chuyển nhượng vàng miếng

Thông tin tại họp báo quý III chiều 3/10, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết đơn vị này không đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân với hoạt động mua bán vàng trang sức, mà chỉ với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng.

Theo đó, trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được trình Quốc hội, Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng, mức thuế suất là 0,1%. "Thời gian áp dụng ra sao thì trình Quốc hội giao Chính phủ quy định", ông Huy nói.

Thực tế, trong bối cảnh vài năm gần đây giá vàng tăng mạnh, chức năng sinh lời của kim loại quý này ngày càng được chú ý, kéo theo nhiều giao dịch mang tính đầu cơ. Việc nghiên cứu áp thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng được các chuyên gia đánh giá là cần thiết để tăng tính minh bạch và định hướng thị trường ổn định hơn.

Mặt hàng vàng miếng được ngân hàng bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia thuế Nguyễn Ngọc Tú nhận định vàng từ lâu đã là một tài sản đặc biệt, vừa là phương tiện tích lũy truyền thống gắn với tâm lý “của để dành”, vừa trở thành kênh đầu tư khi giá biến động.

Ông Tú đánh giá, thị trường vàng tại Việt Nam sôi động theo thế giới nhưng có “điểm lạ” là không liên thông. “Giá vàng có lúc cao trên 20 triệu đồng/lượng so với thế giới, điều này dẫn đến tình trạng buôn lậu vàng cũng lớn”, ông Tú nói.

Chuyên gia này nhận định, đầu tư gì cũng cần nộp thuế, từ bất động sản, chứng khoán… Nếu không đánh thuế vàng sẽ gây ra tình trạng bất bình đẳng với các kênh đầu tư khác. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay giá vàng đã tăng 50%, việc mua vàng có lãi nên đánh thuế là cần thiết. “Đánh thuế vàng để công bằng với các kênh đầu tư khác, đồng thời kéo giá vàng trong nước xuống gần với thế giới”, ông đưa ra ý kiến.