Cá cược bóng đá quốc tế: Pháp lý đã có, vì sao 8 năm vẫn chưa triển khai?

Chiều 3/10, tại họp báo quý III của Bộ Tài chính, ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính - thừa nhận hoạt động kinh doanh đặt cược hợp pháp tại Việt Nam vẫn còn nhiều vướng mắc.

Điểm nghẽn cá cược sau 8 năm triển khai

Theo ông Dương, những quy định như tiêu chí lựa chọn trận đấu được phép đặt cược, phương thức phân phối sản phẩm hay quy định quảng cáo… đang là rào cản khiến thị trường này chưa thể hình thành đúng nghĩa.

Chính phủ đã ban hành khung pháp lý với Nghị định 06/2017 và các thông tư hướng dẫn, song thực tế triển khai cho thấy nhiều điểm đã lạc hậu so với bối cảnh mới, đặc biệt khi thị trường cá cược quốc tế thay đổi mạnh mẽ nhờ công nghệ số.

Cụ thể, Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế được ban hành cách đây 8 năm, nhưng đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép đặt cược bóng đá, dù nhu cầu thị trường là có thật.

Trong khi đó, trên không gian mạng, nhiều website và ứng dụng cá độ quốc tế vẫn ngang nhiên hoạt động, quảng cáo rầm rộ, vừa gây thất thu ngân sách vừa tiềm ẩn rủi ro xã hội.

Trước thực trạng này, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo nghị định thay thế Nghị định 06, với một số điều chỉnh đáng chú ý. Theo đó, mức đặt cược tối đa sẽ được tính theo ngày thay vì theo từng sản phẩm như hiện nay. Người chơi có thể đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 10 triệu đồng/ngày, thay vì 1 triệu đồng cho mỗi loại sản phẩm. Mức đặt cược tối thiểu vẫn giữ nguyên 10.000 đồng.

Điều chỉnh này được xem là bước tiến quan trọng, giúp quy định tiệm cận thực tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác thị trường cá cược hợp pháp, đồng thời hạn chế tình trạng người chơi “chẻ nhỏ” kênh để vượt trần mức cược.

Hình minh họa trò chơi casino (Ảnh: IT).

Casino vẫn loay hoay bài toán lợi nhuận sau đại dịch

Bên cạnh cá cược, Bộ Tài chính cũng báo cáo về tình hình kinh doanh casino sau 8 năm triển khai Nghị định 03/2017. Theo quy định, chỉ những dự án có vốn đầu tư từ 2.000 tỷ đồng trở lên mới được cấp phép.

Đến nay, cả nước có 3 casino quy mô lớn đi vào hoạt động tại Phú Quốc (An Giang), Hồ Tràm (TPHCM) và Nam Hội An (Đà Nẵng), cùng 6 casino quy mô nhỏ được cấp phép trước khi nghị định có hiệu lực.

Ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết, sự xuất hiện của các casino quy mô lớn đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, thúc đẩy hạ tầng, gắn kết du lịch - dịch vụ địa phương, tạo việc làm và đóng góp ngân sách. “Trước đây, người dân muốn chơi thì phải ra nước ngoài, còn nay có thể chơi ngay trong nước, đó là một tác dụng thiết thực,” ông nói.

Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng đối mặt nhiều thách thức. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định ngành casino chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 giai đoạn 2019-2022, khiến nhiều doanh nghiệp lỗ ngay cả trong điều kiện thuận lợi nhất.

Ngoài ra, việc nhiều quốc gia siết quản lý, hạn chế công dân ra nước ngoài chơi casino cũng khiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm. Cùng với đó là áp lực từ chuyển đổi số và sự thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật liên quan đến trò chơi có thưởng.

Theo Bộ Tài chính, sau 8 năm thực hiện Nghị định 03/2017 và Nghị định 06/2017, đã bộc lộ nhiều bất cập cần tháo gỡ. Bộ đang rà soát, đánh giá toàn diện để báo cáo Chính phủ, trong đó cân nhắc khả năng xây dựng luật riêng về casino, cá cược, xổ số và các trò chơi có thưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ nghiên cứu tổng thể để tham mưu xây dựng luật, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người chơi hợp pháp và doanh nghiệp.”

Các chuyên gia cho rằng, việc sớm có luật riêng sẽ không chỉ giúp dẹp bỏ thị trường ngầm, mà còn tạo hành lang pháp lý minh bạch, thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách và hạn chế dòng tiền chảy ra nước ngoài.