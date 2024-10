Dấu ấn toàn cầu của Siberian Wellness qua tổ hợp nhà máy hiện đại

Mới đây, Siberian Wellness tổ chức Lễ kỷ niệm 28 năm hình thành và phát triển. Đây là dịp để nhìn lại hành trình không ngừng nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu với sứ mệnh mang đến cuộc sống khỏe mạnh và thịnh vượng cho cộng đồng. Sự kiện cũng điểm lại những dấu ấn về sự mở rộng quy mô sản xuất của Siberian Wellness.

Siberian Wellness - một trong những thương hiệu hàng đầu về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Tổ hợp sản xuất đầu tiên tại Siberia

Ngay từ đầu, Siberian Wellness xác định chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt cho thành công. Do đó, thương hiệu không ngừng nghiên cứu và đầu tư sản xuất để tạo ra các sản phẩm an toàn, lành tính, giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu về khoa học dược liệu, y học hiện đại cùng sức mạnh thiên nhiên Siberia, Siberian Wellness tạo nên sự khác biệt, hướng đến sứ mệnh mang lại sức khỏe và sắc đẹp toàn diện cho cộng đồng.

Năm 1999, tổ hợp sản xuất đầu tiên của Siberian Wellness tại Siberia hoạt động, ứng dụng công nghệ tự động hóa tiên tiến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Nga. Với phòng thí nghiệm hiện đại và các nghiên cứu về độc chất học, vi sinh học, sản phẩm của công ty tại đây đã được ra đời, đạt chất lượng cao, an toàn, lành tính, đáp ứng nhu cầu toàn cầu từ châu Âu đến châu Á.

Tổ hợp sản xuất tại Siberia - nơi khơi dậy sức mạnh của thảo mộc Siberia giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại Siberia, các tổ hợp sản xuất của Siberian Wellness đạt chuẩn quốc tế về sản xuất và chất lượng như HACCP, ISO, chứng nhận GMP, FDA (cho phép sản phẩm được bán tại Hoa Kỳ), HALAL. Chứng nhận sinh thái xanh ISO 14001 chứng minh cam kết của Siberian Wellness trong việc bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P. đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm của nguyên liệu đầu vào.

Với dây chuyền sản xuất tiên tiến tại Siberia, các nguyên liệu thảo mộc đầu vào tại Siberia được chắt lọc và đưa vào trong từng sản phẩm, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện và an toàn cho người tiêu dùng.

Với diện tích lên tới 61.000 m2, hiện nay tổ hợp sản xuất tại Siberia có khả năng cung ứng một khối lượng lớn sản phẩm chất lượng cho hơn 60 quốc gia trên 3 châu lục. Công suất sản xuất hàng tháng có thể lên tới 125 triệu viên nang, 14 tấn viên nén, 20 tấn bột protein, 17 tấn kẹo thạch và 150 tấn mỹ phẩm…

Mở rộng quy mô sản xuất, lan tỏa giá trị toàn cầu

Trên hành trình lan tỏa giá trị sống khỏe mạnh đến cộng đồng toàn cầu, Siberian Wellness không ngừng mở rộng quy mô sản xuất và phát triển mạnh mẽ với phương châm không chỉ tốt hơn bản thân mỗi ngày mà còn hợp tác với những đối tác tốt nhất để tối đa hóa hiệu suất, kết quả phục vụ trong thời đại số. Nhờ đó, chỉ trong 2 năm từ năm 2022 đến nay, thương hiệu mở rộng 3 nhà máy mới, mỗi nhà máy mang một vai trò chiến lược quan trọng.

Đầu tiên là nhà máy Dahlia. Với bề dày 100 năm tại Serbia, nhà máy Dahlia đánh dấu sự phát triển của Siberian Wellness tại thị trường Balkans, châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Sự hợp tác này giúp Siberian Wellness mang đến sản phẩm hiện đại, lành tính, đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường.

Dòng sản phẩm chăm sóc nhà cửa Green Pin nằm trong số các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Dahlia.

Trong khi đó, sự kết hợp với nhà máy Aquaviva tại San Marino, Italy (với lịch sử 28 năm) đã mang đến một làn gió mới cho dòng sản phẩm dinh dưỡng thể thao. Không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, Aquaviva còn biến dinh dưỡng lành mạnh thành một trải nghiệm đầy thú vị, với các sản phẩm đa dạng về hương vị, hình thức và công dụng, dễ tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

Tổ hợp nông - công nghiệp tại Namangan là cam kết bền vững của Siberian Wellness. Với diện tích 415 ha và các chứng nhận quốc tế như HALAL và Global GAP, nơi đây chuyên canh tác trái cây cho sản phẩm sinh học của thương hiệu. Nhờ áp dụng công nghệ hiện đại, khu tổ hợp không chỉ nâng cao năng suất mà còn duy trì sự bền vững môi trường, khẳng định nỗ lực lâu dài trong việc bảo vệ hành tinh xanh.

Với những bước tiến không ngừng, Siberian Wellness đang khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện trên thế giới. Khép lại chặng đường 28 năm cũng là mở ra một hành trình nâng cấp mới, Siberian Wellness kỳ vọng sẽ tiếp tục vươn xa, mở rộng quy mô và ngày càng mang lại giá trị đích thực hướng tới cuộc sống thịnh vượng của cộng đồng.

Tham khảo thêm thông tin về sản phẩm của Siberian Wellness tại đây: https://vn.siberianhealth.com/vn/