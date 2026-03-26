Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết ngày 25/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 476 ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại (Công Thương). Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/3.

Theo đó, bí mật Nhà nước độ Tối mật gồm kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Văn bản, báo cáo, kế hoạch, giải pháp thực hiện của ngành cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, năng lượng điện, dầu khí, thương mại liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Hồ sơ, tài liệu Dự án DA-16/08, trừ các nội dung không thuộc danh mục bí mật Nhà nước, gồm hồ sơ, tài liệu, tổ chức, quản lý triển khai các nội dung, công việc chuyên môn của dự án dưới hình thức nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tính từ giai đoạn ký hợp đồng giao nhiệm vụ đến khi hoàn thành việc triển khai, thanh lý hợp đồng theo quy định hiện hành...

Bên cạnh đó, bí mật Nhà nước độ Mật gồm phương án, báo cáo kết quả tham dự các Hội nghị trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, APEC, ASEM, WTO, các hiệp định thương mại tự do, hiệp định thương mại ưu đãi (FTA, PTA, song phương), cơ chế hợp tác kinh tế, thương mại và các khuôn khổ kinh tế - thương mại khác với đối tác nước ngoài có nội dung tương đương đang trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Văn bản báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước để xin ý kiến chỉ đạo về công tác hội nhập khu vực và tiểu vùng quốc tế, chính sách thương mại có ảnh hưởng, tác động đến kinh tế - xã hội của đất nước. Phương án, tài liệu tham vấn với các bộ, ngành liên quan đến thẩm định hồ sơ, các kết luận áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

Báo cáo phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá xăng dầu đang xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng là bí mật Nhà nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Báo cáo phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá xăng dầu đang xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; phương án chỉ đạo, phương án điều chỉnh giá điện đang xin ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng là bí mật Nhà nước độ Mật.

Ngoài ra, bí mật Nhà nước độ Mật còn gồm tờ trình, báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng về chọn đối tác, nội dung, phương án, văn bản ký kết các dự án nhà máy điện thuộc công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Bản thiết kế, sơ đồ cung cấp điện nội bộ của các công trình an ninh, quốc phòng. Sơ đồ lưới điện cao áp nội bộ của các công trình, mục tiêu quan trọng do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Báo cáo phương thức vận hành của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền, hệ thống điện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng khi chưa thực hiện.

Chiến lược, quy hoạch có nội dung liên quan đến tài nguyên, trữ lượng dầu khí của địa điểm, khu vực nước sâu, xa bờ biển liên quan đến quốc phòng, an ninh; văn bản, báo cáo về địa điểm, tài nguyên, trữ lượng các phát hiện dầu khí tại khu vực nước sâu, xa bờ liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Báo cáo tổng thể hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của các bể dầu khí thềm lục địa Việt Nam. Chiến lược, quy hoạch quặng phóng xạ Uran, Thori, khoáng sản đất hiếm.

Thông số kỹ thuật của thiết bị chính, sơ đồ chính bố trí lắp đặt trang thiết bị, dây truyền vận hành của các công trình điện lực, hóa chất, hóa dược, lọc, hóa dầu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.