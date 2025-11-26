Đang diễn ra hội thảo về thực thi ESG bằng khoa học công nghệ

Hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động” nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc hội thảo chiều 26/11 (Ảnh: Hải Long).

Diễn giả tham gia hội thảo là các chuyên gia hàng đầu về ESG, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và lãnh đạo doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam. Hội thảo sẽ mang đến góc nhìn thực tiễn và chiến lược rõ ràng cho cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh.

Nội dung chương trình gồm 2 phần chính gồm tham luận và thảo luận.

Phần tham luận sẽ có nội dung về các cơ hội mở ra khi doanh nghiệp thực hiện tốt quản trị dữ liệu gắn với ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình thực thi ESG, đồng thời liên hệ tới những ưu đãi dành cho nhóm doanh nghiệp thực thi xanh và số theo tinh thần Nghị quyết 68.

GS-TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trình bày tham luận tại hội thảo (Ảnh: Mạnh Quân).

Lãnh đạo doanh nghiệp thương mại dịch vụ sẽ chia sẻ kinh nghiệm triển khai khoa học công nghệ vào thực hành ESG trong lĩnh vực thương mại dịch vụ và tiêu dùng.

Ông Tạ Hữu Thanh - Phó giám đốc thương mại Công tý cổ phần Hàng không Vietjet chia sẻ tại Hội thảo (Ảnh: Hải Long).

Doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu sẽ chia sẻ về cách ứng dụng công nghệ để kiểm soát quy trình, tiết giảm chi phí, nâng cao các tiêu chuẩn môi trường - xã hội, cùng những bài học có thể áp dụng cho nhiều quy mô doanh nghiệp khác nhau. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng sẽ trình bày các kết quả nổi bật đã đạt được và đưa ra những “gợi ý thực tiễn” về phương thức triển khai phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp theo từng cấp độ quy mô.

Bà Đỗ Thị Thu Phương - Phó trưởng ban, Ban An toàn Môi trường và Phát triển bền vững - Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) (Ảnh: Mạnh Quân).

Chuyên gia tại hội thảo cũng sẽ có những chia sẻ về việc triển khai khoa học công nghệ trong thực thi ESG sao cho hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu, dù nguồn lực tài chính ở mức vừa phải nhưng vẫn đảm bảo lộ trình ESG được xây dựng một cách bài bản và phù hợp, kể cả với doanh nghiệp SME.

Phần tham luận của TS Đinh Viết Sang - Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Phần thảo luận là điểm nhấn của chương trình, nơi các chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi để tìm ra các giải pháp giúp doanh nghiệp biến quá trình áp dụng chuyển đổi số và quản trị dữ liệu thành những kết quả có thể đo đếm. Qua đó, mang lại hiệu quả rõ ràng và tích cực với mức chi phí phù hợp.

Các diễn giả cũng sẽ cùng phân tích doanh nghiệp ở từng nhóm ngành nên bắt đầu từ đâu, cũng như xác định nguồn lực quan trọng nhất để triển khai thành công, bao gồm con người, tài chính hay công nghệ.

Báo Dân trí tổ chức hội thảo “Thực thi ESG bằng khoa học công nghệ - Từ dữ liệu đến hành động” vào chiều ngày 26/11 tại Hà Nội.

Diễn đàn ESG Việt Nam được báo Dân trí khởi xướng từ năm 2024, là diễn đàn mở thảo luận về lý thuyết mà còn là nền tảng thực tiễn, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện và tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường và trong cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 lấy chủ đề là "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" bám sát tinh thần của hàng loạt nghị quyết quan trọng. "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" - chủ đề của Diễn đàn năm nay được đánh giá là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực phát triển.

Hội thảo đã làm rõ vai trò của AI trong hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu E, S, G (Ảnh: Hải Long)

Trước đó, ngày 14/8, báo Dân trí đã kết hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đồng tổ chức Hội thảo “Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?”.

Hội thảo đã làm rõ vai trò của AI trong hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu E, S, G. Tại sự kiện, các diễn giả cũng chia sẻ nhiều bài học thực tiễn, chỉ ra khó khăn, sai lầm thường gặp và giải pháp phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp khi ứng dụng AI vào thực thi ESG.