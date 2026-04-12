Đàm phán Mỹ - Iran bế tắc, bitcoin đối mặt cú sốc lớn

Sau 21 giờ làm việc căng thẳng tại khách sạn Serena (Islamabad, Pakistan), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bước ra với một thông điệp ngắn gọn: Không có thỏa thuận nào được ký kết. Phái đoàn Mỹ rời đi, để lại một khoảng trống lớn trong các nỗ lực ngoại giao khu vực.

Ngay lập tức, bảng điện tử của thị trường tài chính toàn cầu phản ứng. Tiền số, lớp tài sản nhạy cảm bậc nhất với tin tức vĩ mô, lập tức chìm trong sắc đỏ. Bitcoin, đồng tiền vừa hưng phấn tiến sát mốc 74.000 USD/bitcoin cuối tuần qua, đã quay đầu lao dốc.

Thị trường đang chuyển từ trạng thái kỳ vọng sang phòng thủ. Một thay đổi nhỏ trên bàn đàm phán ngoại giao đang tạo ra tác động lớn tới túi tiền của giới đầu tư toàn cầu.

Giá Bitcoin đã đảo chiều sau đợt tăng mạnh hôm thứ bảy khi Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận sau vòng đàm phán hòa bình tại Islamabad, Pakistan (Ảnh: Stocktwits).

Bitcoin “quay xe” sau cú hưng phấn ngắn ngủi

Dữ liệu thị trường cho thấy bitcoin đã rơi thẳng từ mức đỉnh 3 tuần trên 73.500 USD/bitcoin xuống dưới mốc 72.000 USD/bitcoin. Trong giờ giao dịch châu Á, đồng tiền số lớn nhất thế giới chạm mức thấp nhất trong phiên là 71.168 USD.

Tại thời điểm cập nhật, bitcoin giao dịch quanh vùng 71.716 USD, ghi nhận mức giảm gần 2% chỉ trong 24 giờ.

Sắc đỏ lan rộng ra toàn thị trường. Vốn hóa ngành tiền số bốc hơi khoảng 1,7%. Các tài sản vốn hóa lớn đều chịu áp lực bán. Ethereum lùi về mốc 2.220 USD. XRP giảm xuống mức 1,33 USD.

Trước đó, bức tranh hoàn toàn trái ngược. Sáng 8/4, bitcoin bứt phá mạnh mẽ từ 68.000 USD lên gần 73.000 USD. Động lực chính đến từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Dù có những nhịp điều chỉnh nhẹ, bitcoin vẫn giữ vững mốc trên 70.000 USD và tiếp tục leo lên 73.700 USD vào cuối tuần, theo dữ liệu từ Bitstamp. Tuy nhiên, sự đổ vỡ tại Islamabad đã kéo thị trường trở lại trạng thái bất định. Đây vốn là yếu tố chi phối các biến động tài chính suốt hơn một tháng rưỡi qua.

Kịch bản 65.000 USD hay hầm trú ẩn?

Từ góc nhìn vĩ mô, The Kobeissi Letter nhận định thị trường tài chính sẽ biến động mạnh khi mở cửa. Giá dầu có thể tăng vọt, trong khi chứng khoán chịu áp lực bán. Chỉ số Nasdaq 100, vốn đã tăng 5% nhờ kỳ vọng hòa bình, đang đối mặt rủi ro lao dốc.

Với bitcoin, giới phân tích chia làm 2 luồng quan điểm rõ rệt. Trước vòng đàm phán, giới quan sát nhận định đây là "kèo 50-50". Nếu có thỏa thuận, bitcoin từ mốc hỗ trợ 70.800 USD có thể tiến thẳng lên 80.000 USD. Nếu đổ vỡ, giá có nguy cơ rớt về 65.000 USD. Kịch bản tiêu cực đang dần hiện hữu.

Phe bi quan, dẫn đầu bởi nhà kinh tế học Peter Schiff, cho rằng dòng tiền sẽ tháo chạy khỏi bitcoin. Ông dự báo tiền số có thể sụp đổ khi nhà đầu tư tìm về vàng - hầm trú ẩn truyền thống trong thời chiến. Nếu Tổng thống Trump thực hiện lời đe dọa "hủy diệt hoàn toàn" như đã cảnh báo trước đàm phán, cả chứng khoán và tiền số sẽ cùng lao dốc.

Tuy nhiên, phe lạc quan lại nhìn thấy cơ hội. Dữ liệu on-chain chỉ ra rằng các "cá voi" - những nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn bitcoin - không hề bán tháo. Họ vẫn âm thầm tích lũy giữa tâm bão địa chính trị.

Lập luận được đưa ra: Nếu xung đột lan rộng, nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư gián đoạn, giá dầu sẽ tăng. Lạm phát quay lại buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải trì hoãn cắt giảm lãi suất. Khi đó, dòng tiền rời bỏ cổ phiếu có thể chảy vào các tài sản khan hiếm như vàng và bitcoin.

Việc không đạt thỏa thuận chưa đồng nghĩa lệnh ngừng bắn sụp đổ ngay lập tức. Ngoại trưởng Pakistan vẫn kêu gọi các bên tuân thủ cam kết. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng đưa ra các điều kiện tiên quyết về việc giải phóng tài sản đóng băng để tiếp tục đàm phán.

Trong 72 giờ tới, hướng đi của bitcoin phụ thuộc hoàn toàn vào hai biến số: Lệnh ngừng bắn có được duy trì, và Mỹ có leo thang quân sự hay không. Rủi ro đang ở mức cao nhất, nhưng việc dòng tiền lớn vẫn kiên nhẫn bám trụ cho thấy thị trường chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng.