Đại gia Thái bán chuỗi điện máy Nguyễn Kim cho Pico

Tập đoàn Central Retail vừa có thông báo về việc ký kết thỏa thuận mua bán cổ phần với Công ty cổ phần Pico Holdings vào ngày 23/12.

Theo thỏa thuận, Central Retail sẽ chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư trực tiếp và gián tiếp tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Giải pháp mới NKT - đơn vị sở hữu Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim và các công ty con, với giá trị khoảng 36 triệu USD (hơn 900 tỷ đồng) sang cho Pico.

Central Retail dự kiến ghi nhận khoản lỗ một lần khoảng 5.900 triệu baht, tương đương khoảng 186 triệu USD trong quý IV. Tuy nhiên, công ty cho biết tình hình tài chính của tập đoàn vẫn duy trì ổn định, đồng thời khẳng định không gây ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính cũng như chính sách chi trả cổ tức.

Phía Central Retail cho biết thương vụ sang nhượng cổ phần chủ quản chuỗi điện máy Nguyễn Kim nằm trong chiến lược tối ưu hóa danh mục đầu tư của Central Retail tại Việt Nam. Công ty muốn tập trung nguồn lực vào kinh doanh thực phẩm và bất động sản - lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và đem lại lợi nhuận cao cho công ty.

Chuỗi điện máy Nguyễn Kim (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, năm 2015, Central Retail đã mua 49% cổ phần tại NKT. Đến năm 2019, tập đoàn này tiếp tục mua lại 51% cổ phần còn lại, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu và quyền kiểm soát tại Nguyễn Kim. Giá trị thương vụ theo công bố khi đó khoảng 2.600 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ khi về tay Central Retail, hoạt động Nguyễn Kim kém khởi sắc khi phải đóng cửa nhiều điểm bán. Từ hơn 70 cửa hàng trên khắp cả nước, đến nay, Nguyễn Kim cho biết còn 59 cửa hàng tại Việt Nam.

Central Retail là công ty con của Central Group do gia đình tỷ phú giàu thứ 4 tại Thái Lan Chirathivat quản lý trực tiếp. Hệ sinh thái của Central Retail gồm có chuỗi bách hóa Central Department Store, Robinson, chuỗi siêu thị GO!, Tops Market, chuỗi cửa hàng tiện lợi FamilyMart... Cùng với đó là các trung tâm thương mại CentralWorld và CentralPlaza.

Trong nửa đầu năm nay, Central Retail đạt tổng doanh thu gần 131,9 tỷ baht, trong đó Việt Nam đóng góp 24,6 tỷ baht (19.900 tỷ đồng), tương đương 20% tổng doanh thu.