Đà Nẵng chọn nhà đầu tư xây dựng siêu dự án hơn 1,7 tỷ USD

Ngày 16/3, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu, có tổng vốn hơn 1,7 tỷ USD.

Nhà đầu tư trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco, Công ty TNHH Cảng biển Hateco và APM Terminals B.V. (Hà Lan).

Vị trí xây dựng "siêu dự án" bến cảng container Liên Chiểu (Ảnh: Bình An).

Theo quyết định, dự án có tiến độ thực hiện gần 10 năm. Thời gian hoạt động kéo dài 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển. Lượng hàng thông qua bến container Liên Chiểu trong giai đoạn 1 là 4 triệu container 20 feet/năm.

Công trình hạ tầng cảng biển này có quy mô lớn tại khu vực miền Trung, được định hướng trở thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn cảng xanh. Công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng diện tích của dự án hơn 172ha, không bao gồm khu nước kết nối, luồng tàu và vũng quay tàu dùng chung trong khu bến Liên Chiểu.

Công suất thiết kế tổng thể của dự án đạt khoảng 5,7 triệu container 20 feet/năm, tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa/năm. Trong đó, công suất khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt 14,25-36,3 triệu tấn/năm.

Theo quy hoạch, khu bến Liên Chiểu sẽ xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 container 20 feet. Các bến được định hướng áp dụng công nghệ bốc xếp hiện đại, mức tự động hóa cao nhằm nâng cao năng suất khai thác và rút ngắn thời gian giải phóng tàu.

Dự án cũng bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn, phục vụ gom, chia hàng giữa khu bến container với các cảng biển và tuyến vận tải thủy nội địa, góp phần giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và chi phí logistics.

Khu hậu phương cảng được đầu tư hệ thống kho bãi container, bãi kiểm hóa, đóng rút hàng cùng các công trình phụ trợ như trung tâm điều hành, khu dịch vụ, xưởng sửa chữa và hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, dự án đầu tư khu bãi hàng hóa phục vụ vận tải đường sắt, kết nối trực tiếp khu bến Liên Chiểu với mạng lưới đường sắt quốc gia thông qua tuyến đường sắt đến ga Kim Liên dài khoảng 1,5km.

Dự án dự kiến triển khai qua 3 giai đoạn, từ năm 2026 đến năm 2036, từng bước đầu tư các bến cảng và hệ thống hậu phương đồng bộ.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 45.268 tỷ đồng (tương đương 1,757 tỷ USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng hơn 9.000 tỷ đồng, phần còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng.