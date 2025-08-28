Cozy Matcha: Đột phá với công nghệ Nhật, đảm bảo nguồn cung cho ngành F&B Việt Nam

Thị trường matcha Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ, theo Metric, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2025, doanh số matcha trên các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam đạt 226,4 tỷ đồng. Báo cáo năm 2024 của iPOS cũng ghi nhận, matcha chiếm 29,6% trong nhóm đồ uống được ưa chuộng nhất.

Thế nhưng đây lại là thách thức lớn cho cả người kinh doanh và người tiêu dùng khi nguồn cung chưa ổn định, còn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, biến động về giá, nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Khi thị trường matcha cần một thương hiệu bài bản

Cuối năm 2024, theo báo cáo của IPOS, ngành F&B ghi nhận số lượng cửa hàng tăng nhẹ 1,8% so với cùng kỳ năm 2023, dù trước đó có đến hơn 30.000 cửa hàng đóng cửa trong nửa đầu năm. Dù đối mặt với nhiều thách thức, ngành F&B tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng 9,6% trong năm 2025.

Trong bối cảnh đó, matcha trở thành điểm sáng, theo iPOS, gần 30% doanh nghiệp F&B đưa matcha vào menu (thực đơn) xu hướng năm 2024. Trên các sàn thương mại điện tử, chỉ trong 18 tháng, người tiêu dùng đã chi hơn 220 tỷ đồng cho các sản phẩm liên quan đến matcha, với 2,8 triệu sản phẩm được bán ra.

Trong bối cảnh này, các đối tác B2B, từ chuỗi cửa hàng đến các quán pha chế, không chỉ quan tâm đến giá nhập và biên lợi nhuận hấp dẫn, mà còn đặt niềm tin vào chất lượng và sự ổn định của nguồn cung. Điều này cho thấy thị trường đang cần một thương hiệu sản xuất thực sự bài bản và đủ năng lực.

Thương hiệu Việt lựa chọn đầu tư bài bản theo công nghệ Nhật Bản

Hệ thống dây chuyền sản xuất matcha nhập khẩu từ Nhật Bản (Ảnh: Cozy).

Với tầm nhìn đón đầu xu hướng và kinh nghiệm gần 30 năm về trà, FGC đã chi hàng triệu USD để xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại được nhập khẩu từ xứ sở hoa anh đào, đồng thời làm chủ chuỗi cung ứng, kiểm soát chặt chẽ từ khâu trồng trọt, thu hoạch lá trà tại Nhật Bản. Đây không chỉ là một sự đầu tư đơn thuần mà còn là chiến lược định vị sản phẩm Matcha Cozy chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật ngay từ bước đầu tiên.

Chính sự nghiêm túc và bài bản này đã giúp Cozy trở thành thương hiệu nổi bật, trong việc cung cấp sản phẩm matcha tại thị trường Việt Nam, tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt so với đối thủ.

Chủ động nguồn cung - lợi thế của Matcha Cozy giữa thị trường bột matcha

Trong bối cảnh nhu cầu tăng nhanh, khả năng chủ động nguồn cung chính là lợi thế then chốt. Cozy đã giải quyết bài toán này bằng việc làm chủ hoàn toàn chuỗi cung ứng, theo quy trình khép kín từ trồng trọt, thu hoạch đến sản xuất thành phẩm. Điều này giúp đảm bảo tính ổn định của nguồn hàng và tạo được sự an tâm cho các đối tác kinh doanh.

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, Cozy phát triển hai dòng sản phẩm chuyên biệt, phù hợp với từng mục đích sử dụng và phân khúc thị trường.

Matcha Cozy Barista: Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, phù hợp cho pha chế đồ uống tại chuỗi F&B và quán cà phê. Sản phẩm cân bằng được vị chát nhẹ, umami đặc trưng cùng hương lài, vị ngon hơn khi kết hợp với sữa. Cozy Barista có chi phí hợp lý, chất lượng đồng nhất, dễ pha chế và nhiều định lượng (100g, 200g, 500g). Đây là giải pháp tối ưu cho nhiều mô hình kinh doanh.

Matcha Cozy Barista và bột Matcha Nhật Bản Cozy Premium (Ảnh: Cozy).

Matcha Cozy Premium: Dòng sản phẩm cao cấp với bột matcha từ lá trà vùng Shizuoka (Nhật Bản). Nguyên liệu tencha được sản xuất tại Nhật, sau đó vận chuyển về Việt Nam để nghiền lạnh giúp giữ trọn L-theanine. Sản phẩm mang hương vị thanh mát, chát dịu, hậu ngọt và vị umami tròn đầy, đây là lựa chọn tinh tế cho người sành matcha.

Bột Matcha Nhật Bản Cozy Premium sử dụng nguồn trà từ Shizuoka, Nhật Bản (Ảnh: Cozy).

Sự chủ động về nguồn nguyên liệu và quy trình sản xuất đã giúp Cozy trở thành một đối tác cung cấp giải pháp toàn diện cho nhu cầu kinh doanh và thưởng thức matcha.

Qua kinh nghiệm đã được đúc kết qua nhiều năm của Công ty cổ phần sản phẩm Sinh Thái đã trở thành bệ phóng vững chắc giúp Cozy trở thành thương hiệu nổi bật trên thị trường matcha tại Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược và sự đầu tư bài bản, Cozy đã từng bước góp sức vào sự phát triển của thị trường matcha tại Việt Nam. Cozy khẳng định mang đến những sản phẩm chất lượng tốt với chi phí hợp lý, phù hợp với nhiều tệp khách hàng: từ những cửa hàng F&B, người mới làm quen cho tới những người muốn sử dụng matcha cao cấp.