Công ty tỷ phú Trần Bá Dương tăng vốn 4 lần từ đầu năm, lên 32.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa tiếp tục nâng vốn điều lệ từ 26.100 tỷ đồng lên 32.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 22% so với trước.

Toàn bộ vốn điều lệ được góp bằng đồng Việt Nam, với mệnh giá mỗi cổ phần giữ nguyên ở mức 10.000 đồng. Cơ cấu nguồn vốn vẫn là 100% vốn tư nhân, không có vốn ngân sách nhà nước hay vốn nước ngoài.

Đây là lần thứ 4 kể từ đầu năm 2026, công ty này tăng vốn điều lệ. Gần nhất vào ngày 14/4, doanh nghiệp gây chú ý khi nâng vốn lên 26.100 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD).

Trước đó, doanh nghiệp tham gia làm dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã hai lần điều chỉnh quy mô vốn, từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng (ngày 16/1), rồi tăng tiếp lên 19.388 tỷ đồng vào tháng 3.

Trong năm 2025, công ty này đã 3 lần điều chỉnh vốn điều lệ. Cụ thể, cuối tháng 1/2025 vốn tăng từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng; đến tháng 6/2025 đạt 16.620 tỷ đồng và tiếp tục lên 18.200 tỷ đồng vào tháng 7/2025.

Đại Quang Minh được thành lập năm 2011 để triển khai dự án Khu đô thị Sala với quy mô 257ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TPHCM). Hiện nay, doanh nghiệp giữ vai trò là một trong những đơn vị nòng cốt thuộc Thaco do tỷ phú Trần Bá Dương đứng đầu, phụ trách mảng phát triển bất động sản và hạ tầng của tập đoàn.

Gần đây, ông Trần Đăng Khoa (còn được gọi là Khoa "Khàn") bất ngờ xuất hiện với vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh, thay cho ông Trần Bá Dương đã đảm nhận vị trí này nhiều năm qua. Hiện, đây là đơn vị đứng đầu liên danh đề xuất siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trong hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương trình UBND TP Hà Nội vào tháng 4, liên danh nhà đầu tư chỉ còn 3 doanh nghiệp gồm Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Ở đề xuất mới, đáng chú ý liên danh nhà đầu tư muốn hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.073ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (tương đương mức chênh lệch hơn 293.300 tỷ đồng). Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng (Hà Nội).

Về quy mô, theo đề xuất của liên danh, dự án có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.481ha, trải dọc hai bên sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự án được đề xuất gồm 17 hợp phần, trong đó có hai nhóm chính là trục đại lộ cảnh quan và các khu chức năng phụ trợ.

Cũng trong tháng 5, Đại Quang Minh đồng thời được chấp thuận thay đổi ngành nghề kinh doanh, nâng tổng số lĩnh vực hoạt động từ 52 lên 83 ngành, bổ sung thêm hơn 30 nhóm ngành mới.