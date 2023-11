Công ty liên quan đại gia Đinh Trường Chinh cho nhân viên tạm nghỉ việc

Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) vừa có thông báo cho toàn thể cán bộ nhân viên tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc. Thời gian kể từ ngày 26/11 cho đến khi công ty có thông báo mới.

Lý do công ty đưa ra là nguồn tài chính hiện tại vô cùng khó khăn, không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên. Vì vậy, Hội đồng quản trị thống nhất sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, chỉ giữ lại những nhân sự chủ chốt để củng cố công ty trong giai đoạn trước mắt, làm cơ sở cho việc phát triển sau này.

Trước đó, năm 2022, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên công ty là 20,45 triệu đồng. Còn năm 2021 là 13,5 triệu đồng, theo báo cáo của HDTC.

HDTC từng là một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa vào năm 2016. Hiện tại, công ty do ông Đinh Chí Minh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Chủ tịch HĐQT tiền nhiệm là ông Đinh Trường Chinh - người vừa bị khởi tố hồi cuối tháng 10 vừa qua, liên quan tới sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1 (TPHCM), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Tính tại ngày 31/12/2022, ông Đinh Trường Chinh sở hữu 26,45% vốn HDTC. Hai cổ đông tổ chức khác nắm giữ cổ phần lớn là Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bất động sản FR (34,79% vốn) và Tổng công ty địa ốc Sài Gòn (30% vốn). Ngoài ra, bà Đinh Châu Ngọc Hương nắm 8,67% vốn.

Sau khi ông Chinh bị khởi tố, HDTC có ra thông cáo báo chí, khẳng định sự việc trên không ảnh hưởng đến bất kỳ định hướng phát triển dài hạn và hoạt động bình thường của công ty.

Phối cảnh một dự án của HDTC tại TP Thủ Đức, TPHCM (Ảnh: HDTC).

HDTC thực hiện nhiều dự án lớn tại TPHCM như Khu dân cư Bình Trưng 10ha (quận 2), khu dân cư Bình Trị Đông 28ha (huyện Bình Chánh), khu đô thị mới An Phú - An Khánh 131ha (quận 2), khu dân cư An Sương 65ha (quận 12)...

Ngoài ra, HDTC cũng thực hiện nhiều công trình nhà ở tái định cư như Khu chung cư Tô Hiến Thành (quận 10), chung cư Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp), chung cư Bình Đăng (quận 8), chung cư Bình Phú (quận 6), chung cư Lô S Hùng Vương (quận 6), chung cư Bình Trưng (quận 2), khu chung cư 5 tầng thuộc khu đô thị mới An Phú - An Khánh (quận 2)...

Năm 2022, HDTC đạt hơn 713 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 24% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế gần 97 tỷ đồng, giảm 48%.

Vốn điều lệ HDTC vào cuối năm 2022 đạt gần 2.242 tỷ đồng. Tổng tài sản gần 12.493 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Nợ vay tài chính ở mức 1.970 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,88 lần.

Năm 2023, HDTC đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận 200 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch tăng vốn lên 3.026,5 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.