Đại gia Đinh Trường Chinh vừa vướng lao lý vì "đất vàng" là ai?

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Huỳnh Thế Năng và Đinh Trường Chinh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Hai bị can có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Trong đó, ông Huỳnh Thế Năng (64 tuổi) nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2).

Còn ông Đinh Trường Chinh (49 tuổi) nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân, đồng thời từng được nhắc đến là chồng cũ Hoa hậu thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương.

Ông Đinh Trường Chinh (Ảnh: HDTC).

Đại gia Đinh Trường Chinh là ai?

Ông Đinh Trường Chinh được biết đến là người thành lập, Chủ tịch HĐQT của Công ty Việt Hân trong khoảng 10 năm (2006-2016). Công ty này cùng với các đối tác triển khai nhiều dự án quy mô vốn lớn tại TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Thọ, Hà Nội...

Hiện tại, ông Chinh là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) - một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa vào năm 2016.

HDTC thực hiện nhiều dự án lớn tại TPHCM như Khu dân cư Bình Trưng 10ha (quận 2), khu dân cư Bình Trị Đông 28ha (huyện Bình Chánh), khu đô thị mới An Phú - An Khánh 131ha (quận 2), khu dân cư An Sương 65ha (quận 12)...

Ngoài ra, HDTC cũng thực hiện nhiều công trình nhà ở tái định cư như Khu chung cư Tô Hiến Thành (quận 10), chung cư Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp), chung cư Bình Đăng (quận 8), chung cư Bình Phú (quận 6), chung cư Lô S Hùng Vương (quận 6), chung cư Bình Trưng (quận 2), khu chung cư 5 tầng thuộc khu đô thị mới An Phú - An Khánh (quận 2)...

Tính tại ngày 31/12/2022, ông Đinh Trường Chinh sở hữu 26,45% vốn HDTC. Hai cổ đông tổ chức khác nắm giữ cổ phần lớn là Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bất động sản FR (34,79% vốn) và Tổng công ty địa ốc Sài Gòn (30% vốn). Ngoài ra, bà Đinh Châu Ngọc Hương nắm 8,67% vốn.

Vốn điều lệ HDTC vào cuối năm 2022 đạt gần 2.242 tỷ đồng. Báo cáo của doanh nghiệp thời điểm cuối năm 2022 cũng cho biết có khoản phải thu 407 tỷ đồng (tiền ứng trước mua cổ phần) với ông Đinh Trường Chinh.

Năm 2022, HDTC đạt hơn 713 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 24% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế gần 97 tỷ đồng, giảm 48%.

Tổng tài sản tính đến cuối năm 2022 gần 12.493 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Nợ vay tài chính ở mức 1.970 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,88 lần.

Năm 2023, HDTC đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận 200 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch tăng vốn lên 3.026,5 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, tỷ lệ 35%.

Khu "đất vàng" từng dính hàng loạt sai phạm

Liên quan đến khu đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, Thanh tra Chính phủ từng chỉ ra hàng loạt sai phạm của Vinafood 2 trong việc chuyển hóa tài sản Nhà nước sang tư nhân.

Theo kết luận, 4 cơ sở nhà đất này có tổng diện tích gần 6.300m2 thuộc sở hữu Nhà nước. Năm 1993, Vinafood 2 được giao để làm trụ sở và nhà ở tập thể cho cán bộ, nhân viên.

Khu đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1 từng được chỉ ra loạt sai phạm (Ảnh: Hải Long).

Đến năm 2004, Vinafood 2 được các cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng tại các bất động sản trên từ mục đích sản xuất, kinh doanh sang xây dựng cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng để bán, cho thuê…

Năm 2010, Vinafood 2 được UBND TPHCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với các bất động sản trên để lập thủ tục đầu tư Dự án Khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại với thời hạn giao đất 50 năm.

Sau đó, Vinafood 2 đã liên kết, góp vốn với Công ty TNHH Quảng cáo, xây dựng, địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) thành lập Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, xây dựng Việt Hân Sài Gòn (Công ty Việt Hân Sài Gòn) để thực hiện dự án xây dựng khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại trên khu đất trên theo dạng nộp tiền sử dụng đất một lần.

Theo kết luận thanh tra, quá trình hợp tác, Vinafood 2 và Công ty Việt Hân đã chuyển nhượng 4 cơ sở nhà đất trên với giá trị thấp hơn cả giá trị quyền sử dụng đất đã nộp.

Sau khi đủ tiền bán đất cho Công ty Việt Hân, Vinafood 2 mới báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chấp thuận cho triển khai nhanh việc xử lý các cơ sở nhà đất tại 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, nhằm khắc phục thua lỗ trong hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, Vinafood 2 còn sai phạm trong việc không lập phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời 34 hộ dân đang sinh sống tại khu đất này để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra, Công ty Việt Hân Sài Gòn đã lợi dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 4 lô đất trên ký cùng thời điểm 7 hợp đồng thế chấp để vay hơn 6.300 tỷ đồng trái luật.

Từ kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND TPHCM thu hồi 4 cơ sở nhà, đất của Công ty Việt Hân Sài Gòn. Cuối năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ký quyết định thu hồi khu đất này.