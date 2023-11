Diễn biến mới nhất vụ công ty của bầu Thắng bị cưỡng chế thuế

UBND tỉnh Long An cho biết nhận được văn bản của Công ty cổ phần Khu công nghiệp (KCN) Đồng Tâm về việc đề nghị bù trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp và ngừng cưỡng chế nợ thuế.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan xem xét đề nghị trên của Công ty KCN Đồng Tâm.

UBND tỉnh cũng đề nghị Cục thuế tỉnh chưa thực hiện cưỡng chế nợ thuế trước khi tỉnh giải quyết kiến nghị của công ty về việc bù trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp.

Đồng Tâm Group là doanh nghiệp phát triển lâu đời tại Long An với hơn 50 năm hoạt động sản xuất và kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như vật liệu xây dựng, bất động sản, KCN, cảng biển, tài chính, giáo dục… Ông Võ Quốc Thắng (còn gọi là bầu Thắng) làm Chủ tịch HĐQT tập đoàn này.

Tỉnh Long An đang xem xét vấn đề cưỡng chế thuế với Công ty KCN Đồng Tâm (Ảnh minh họa: Đồng Tâm Group).

Trước đó, vào ngày 17/11, Cục Thuế tỉnh Long An công bố quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty KCN Đồng Tâm.

Lý do bị cưỡng chế là Công ty KCN Đồng Tâm có số tiền nợ thuế quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế hơn 52 tỷ đồng. Quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 17/11/2023 đến ngày 18/11/2024.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Long An cũng thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với KCN Đồng Tâm do công ty này không chấp hành thông báo ngày 7/11 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc thông báo tiền nợ thuế. KCN Đồng Tâm sử dụng hóa đơn kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (ngày 17/11) thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp (trừ trường hợp người nộp thuế sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

Công ty KCN Đồng Tâm là chủ đầu tư KCN Thuận Đạo tọa lạc tại trung tâm thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với quy mô 765ha. Hiện, ông Châu Văn Huỳnh (sinh năm 1961) làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của KCN Đồng Tâm.

Năm 2022, Đồng Tâm Group đạt doanh thu thuần 2.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 91 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 16% so với năm trước. Doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 681 tỷ đồng với nguồn lợi nhuận lũy kế gần 685 tỷ đồng.