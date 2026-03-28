Công ty bầu Đức đặt kế hoạch lãi kỷ lục 4.200 tỷ đồng, chia cổ tức trở lại

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) mới công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 8.624 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng, lần lượt 16% và 87% so với năm ngoái - các con số cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Lợi nhuận này cũng gấp đôi thời kỳ hoàng kim của HAGL giai đoạn quanh năm 2010, ở mức quanh mức 2.000 tỷ đồng.

Thông tin đáng chú ý khác là kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 với mức 500 đồng một cổ phiếu. Lần gần nhất doanh nghiệp chia tiền mặt là cho năm 2012 với tỷ lệ 5% và chia cổ tức cổ phiếu năm 2013 là 10%.

HAGL hiện có gần 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, theo đó số tiền mà doanh nghiệp dự kiến phải chi ra gần 634 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, Chủ tịch HĐQT là ông Đoàn Nguyên Đức đang là cổ đông lớn nhất nắm trực tiếp hơn 310 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,45% vốn, theo đó có thể nhận về số tiền lớn nhất khoảng 155 tỷ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức tại một sự kiện (Ảnh: DT).

Về kế hoạch đầu tư năm 2026, công ty của bầu Đức dự tính trồng mới 7.000ha cà phê, 1.000ha dâu tằm, 700 ha sầu riêng; song song với đầu tư 4 nhà máy chế biến ướt tại các vùng nguyên liệu và một nhà máy chiết xuất.

Công ty cho biết ngoài nguồn lực để chia cổ tức năm 2026 thì phần lợi nhuận còn lại sẽ được tái đầu tư vào các dự án trọng điểm của năm 2027 là cà phê và dâu tằm.

HAGL dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17/4, với các nội dung chính gồm kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao hội đồng quản trị, bổ sung ngành nghề kinh doanh...