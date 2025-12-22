Công điện 242: Thủ tướng yêu cầu xóa bỏ ngay các rào cản kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 242, đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tại Nghị quyết số 66 của Chính phủ.

Báo cáo cho thấy, tính từ đầu năm 2025 đến nay, nỗ lực cải cách đã mang lại những con số ấn tượng: 282 thủ tục hành chính được bãi bỏ, 953 thủ tục được đơn giản hóa và 849 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm. Đặc biệt, toàn bộ 34 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trong đó 18 địa phương đã phủ sóng 100% mô hình này ở cấp tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn tồn tại, hạn chế. Tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết tại một số bộ, ngành vẫn chưa đạt kỳ vọng. Hiện vẫn còn 16 địa phương chưa hoàn tất mục tiêu triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và 7 cơ sở dữ liệu quan trọng vẫn chưa được công khai thông tin theo quy định.

Cán bộ nhân viên xử lý các thủ tục hành chính (Ảnh: Tố Linh).

Trước thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ và Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ phải khẩn trương bãi bỏ ngay các điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề đã được đưa ra khỏi danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư. Các đơn vị phải gửi phương án đơn giản hóa chưa thực thi về Bộ Tư pháp trước ngày 25/12 để tổng hợp, trình Chính phủ.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hoàn thành trước ngày 31/12.

Thủ tướng chỉ đạo các Bộ khẩn trương cập nhật đầy đủ thông tin trong cơ sở dữ liệu và công bố phạm vi thông tin trong cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính; hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu, hoàn thành trước ngày 25/12.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố hoàn thành việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành trước ngày 31/12.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập hoàn thành 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, giảm tối đa giấy tờ trước ngày 31/12.

Các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; liên thông, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cũng như cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng lộ trình tại Nghị quyết số 214 của Chính phủ.

Đồng thời, hoàn thành việc công bố, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, phù hợp với việc thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, đồng thời bảo đảm thông suốt, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 31/12.

Lãnh đạo các Bộ và địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chính phủ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ này. Mọi báo cáo kết quả thực hiện Công điện 242 phải được gửi tới Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/12.