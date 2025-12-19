Khảo sát về thủ tục hành chính từ khi áp dụng chính quyền địa phương 2 cấp

Nhằm ghi nhận ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính và chất lượng dịch vụ công trực tuyến, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) phối hợp với báo Dân trí triển khai khảo sát trong thời gian từ ngày 19/12 đến 1/1/2026.

Điều này làm cơ sở để ban IV tham mưu Chính phủ hoàn thiện chính sách, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số.

