Cổ phiếu Vingroup tiếp tục thăng hoa

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 16/4, cổ phiếu VIC (Vingroup) tiếp tục chinh phục sắc tím, tăng kịch trần lên 189.300 đồng/đơn vị. Ở vùng này, cổ phiếu dư mua giá trần hơn 2 triệu đơn vị và cuối phiên "trắng" bên bán. Phiên thứ 2 liên tiếp, mã này tăng trần dẫn dắt thị trường.

Cùng với VIC, các cổ phiếu khác liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng là VHM, VPL, VRE đều tăng điểm. Bộ 4 mã này đều góp phần ảnh hưởng mạnh tới chỉ số chung, đưa VN-Index tiếp tục tăng hơn 19 điểm, lên 1.819,83 điểm.

Nhóm cổ phiếu Vingroup ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm nay, lên 30,9 tỷ USD. So với ngày 15/4, vị trí xếp hạng trong bảng người giàu đã tăng thêm 5 bậc, đạt thứ tự 76, theo Forbes.

Giống như hôm qua, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có động thái trái ngược với 2 cổ phiếu lớn nhà Vingroup. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 463 tỷ đồng với VHM và mua ròng 464 tỷ đồng với VIC.

Một cổ phiếu đáng chú ý khác trong hôm nay là FPT. Mã này giảm tiếp về 74.100 đồng/đơn vị, nằm trong nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng mạnh nhất cổ phiếu công nghệ này trong phiên hôm nay, giá trị bán ròng hơn 523 tỷ đồng.

Thị trường chung tái diễn cảnh "xanh vỏ đỏ lòng" khi số lượng các cổ phiếu giảm điểm áp đảo. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 27.934 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hôm qua.