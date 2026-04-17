Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên vị trí 77 trong top người giàu nhất hành tinh

Sự thăng hoa của nhóm cổ phiếu họ Vingroup đã đưa tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên vị trí 77 trong bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh. Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản Chủ tịch Vingroup vào rạng sáng nay (17/4) là 30,9 tỷ USD, tăng 1,7 tỷ USD so với hôm qua. So với cuối năm 2025, khối tài sản vị này đã gấp 4,75 lần.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay (Nguồn: Forbes).

Sự gia tăng gắn liền với đà hưng phấn của nhóm cổ phiếu mà ông Vượng sở hữu, đặc biệt là VIC (Vingroup). Kết phiên giao dịch ngày hôm qua (16/4), mã này tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp lên 189.300 đồng/đơn vị, cao nhất từ trước đến nay và dẫn dắt thị trường chung.

So với đầu năm 2025, thị giá cổ phiếu này cũng đã gấp hơn 8 lần. Cùng với VIC, các cổ phiếu khác liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng là VHM, VPL, VRE đều tăng điểm tích cực.

Năm nay, Vingroup trình cổ đông mục tiêu doanh thu 450.000 tỷ đồng, tăng khoảng 36% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 25.000 tỷ đồng, gấp 2,2 lần và cao nhất từ trước đến nay.

Riêng với mảng bất động sản, Vinhomes lên kế hoạch doanh thu 250.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 50.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 62% và 19% so với năm ngoái, cũng là các chỉ tiêu cao nhất từ trước đến nay. Nhà phát triển bất động sản kỳ vọng tăng trưởng doanh số bán hàng tại các thị trường lớn như TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, bên cạnh việc duy trì bán hàng tại các dự án hiện hữu qua cả kênh bán lẻ và bán buôn.

Ngoài các hoạt động kinh doanh, Vingroup dự kiến nhận hơn 18.000 tỷ đồng tiền cổ tức từ Vinhomes, nếu kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 60% của Vinhomes được cổ đông thông qua. Số tiền này sẽ đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận của tập đoàn.