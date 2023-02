Cổ phiếu giá gần 200.000 đồng của ông Trịnh Văn Quyết bị đình chỉ

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo cổ phiếu GAB của Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (FLC GAB) từ ngày đã bị đình chỉ giao dịch do đến hết ngày 15/2, doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện công bố thông tin về báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 trong vòng 6 tháng so với thời hạn quy định.

Trước đó, FLC GAB đã bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch vào tháng 9/2022 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với quy định. Cuối tháng 12/2022, công ty này cũng đã bị theo dõi ở diện kiểm soát do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 9 tháng.

Trước khi không có giao dịch, thị giá cổ phiếu GAB ở mức 196.400 đồng/cổ phiếu, vốn hóa doanh nghiệp tương ứng đạt gần 3.000 tỷ đồng. Cổ phiếu này từng có thời điểm có thị giá cao nhất nhì sàn HoSE.

GAB từng là hiện tượng vào năm 2020 khi tăng vọt từ mức dưới 10.000 đồng/cổ phiếu lên gần 200.000 đồng/cổ phiếu. Công ty này từng công bố kế hoạch nhận sáp nhập một doanh nghiệp họ FLC khác là Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán: ROS) vào năm 2020 nhưng sau đó không triển khai.

Ông Trịnh Văn Quyết hiện nắm quyền chi phối FLC GAB với tỷ lệ sở hữu 55% cổ phần nhưng không giữ vị trí quản lý, điều hành nào tại công ty này.

Trước đó, ngày 14/2, HoSE công bố hủy niêm yết đối với cổ phiếu FLC từ ngày 20/2 do tập đoàn của ông Quyết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Cổ phiếu ROS của FLC Faros cũng đã bị HoSE hủy niêm yết từ tháng 8/2022.